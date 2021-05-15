「刾」是錯字？學者給顏真卿挑錯惹群嘲

顏真卿《祭侄文稿》中的「刾」字。（取材自澎拜新聞）

近日，一段中國 政法大學教授孫鶴講解顏真卿《祭侄文稿》的視頻，引發熱議。視頻中，她認為顏真卿將「刺史」寫作「刾史」，是錯字。她的觀點遭到眾多網友的批評質疑，書法 專業人士也不認可她的說法。引發爭議後，該視頻目前已被下架。

觀察者網報導，引發爭議的視頻，來自於某媒體文史欄目2016年1月的一堂書法公開課，名為《重溫經典第十講：顏真卿──一個締造二王之外又一巔峰的人》。

在這堂公開課中，主講人中國政法大學人文學院藝術系教授孫鶴，給這幅與王羲之《蘭亭序》和蘇軾《黃州寒食帖》並稱「天下三大行書」的顏真卿《祭侄文稿》挑了一個錯。她認為，顏真卿在《祭侄文稿》將「蒲州刺史」的「刺」寫成「刾」（孫鶴讀作jia），是寫了個錯字。因為在唐代所有的官稱當中，只有刺史，沒有「刾史」。

孫鶴的觀點，遭到眾多書法圈圈內人士和網友的批評質疑。不少網友指出，在古代「刺」同「刾」，今天規範寫法統一為「刺」，古代有異體字，「刾」是其中一種寫法，其他還有多種。

敦煌學家、語言文字學家、浙江大學文科資深教授張湧泉接受小時新聞記者採訪時表示：「刾」在唐代人的日常書寫中不少見。這個小問題，在南北朝顏之推的《顏氏家訓》中就解釋過了：「刺字之傍應為朿，今亦作夾。」

張教授指出，「朿」和「夾」（夾是夾的俗體字）的混淆，是從篆文隸變的過程中出現的，所以漢代碑文中已經常見「刾」的寫法了。「顏真卿把刺左側寫作夾形，是沿用了漢碑以來就流行的寫法。」

除此之外，像《張猛龍碑》《靈飛經》《皇甫誕碑》《高力士墓誌》等漢至隋唐的書法名帖中，都有將「刺」寫作「刾」的寫法。

由此可見，顏真卿《祭侄文稿》中的「刾史」並無不妥，孫鶴的觀點也遭到眾多網友的嘲諷。「挑刺被刺扎到了。」「質疑人家不用做功課的嗎？」「現在的專家只會大膽假設，不會小心求證。」