中國本土疫情再起 零號病人待查

中國本土疫情再起。圖為民眾接種新冠疫苗。(新華社)

中國 連日爆發本土疫情 ，安徽13日出現本土疫情後，昨日蔓延到遼寧省。不過，迄今仍無法確認「零號病人」與感染源頭。

據中國媒體綜合報導，據官方通報，在這波本土疫情，安徽確診5例，遼寧確診6例。本土無症狀感染者中，安徽7例，遼寧8例。

疫情發生後，安徽六安市決定在3天之內完成城區約60萬人全員核酸檢測，目前時間過半，採樣人數基本完成，檢測結果將陸續出來。除此之外，安徽一名確診者此前在遼寧營口感到不適，還去過北京 ，北京今日表示，已鎖定密切接觸者28人，次密切接觸者167人，涉及11個區。

截至15日晚間7時，遼寧省營口市新增3例本土新冠肺炎確診病例和5例本土無症狀感染者。

遼寧省瀋陽市今新增1例本土新冠肺炎確診病例。這名確診病例系中國醫科大學附屬盛京醫院後勤退休返聘職工，平時在盛京醫院滑翔院區負一層健身中心單獨辦公室辦公。他曾於5月3日與家人共計12人一起乘3台車自駕去鮁魚圈旅遊，5月5日自駕返回。

中國官媒健康時報報導，這次本土疫情再次出現，但誰是這次疫情的「零號病人」？傳染源從何而來？報導引述中國疾控中心不願具名的流行病學專家指出，中國新冠病毒的傳播在相當長一段時間內，都是被持續阻斷狀態，過去多次疫情都由境外移入導致，這次也不例外。

該名專家指出，這次病毒從哪裡傳入，仍有待調查。但可以肯定，遼寧營口和安徽六安這兩個地方的疫情，有高度關聯性。