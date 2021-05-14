中國2省冒疫情 合肥動員全市打疫苗

安徽省合肥市出現本土病例，市民踴躍接種新冠疫苗，圖為蜀山區奧體中心方艙接種點前大排長龍的人群。（中新社）

中國 三周來本土零病例13日破功，安徽省和遼寧省分傳出4例和兩例本土疫情 ，中國國家衛健委已派專家組趕赴安徽調查疫情。傳出疫情的合肥市和六安市展開全員核梭檢測，合肥並緊急動員全市民眾施打新冠疫苗 。

繼4月20日雲南爆發本土病例後，中國有三周未出現本土疫情。但13日至14日安徽新增4例本土確診病例，其中合肥市2例，六安市2例。其中一例病例4月26日至5月13日曾到過蘭州、大連、營口、合肥、六安5市，涉及甘肅、遼寧、安徽3省。遼寧省14日也新增兩例本土新冠肺炎確診病例，均為營口市報告。

近來全球疫情有升溫趨勢，中國國家衛健委新聞發言人米鋒14日在中國國務院聯防聯控機制新聞發布會指出，全球新增確診病例已連續四周突破500萬例，主要來自中國周邊國家。5月迄今，中國共新增境外移入確診病例142例，陸地、水面、航空口岸均有報告，其中變種病毒占比增加。

米鋒還表示，截至13日，中國累計報告接種新冠疫苗3億6千多萬劑次。13日單日接種1,263萬劑次，是自3月24日啟動疫苗接種日報制度以來，單日最高接種量，中國正加速疫苗接種工作。

中國國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、中國工程院院士鍾南山13日在廣東省一場會議上表示，假設新冠疫苗保護率達到80%，中國至少需要72.9%的疫苗接種率才能實現群體免疫。

此外，繼澳門宣布對自台灣入境澳門採取嚴格檢疫措施後，香港14日也升級對台灣入境者的檢疫措施。香港食物及衛生局局長陳肇始表示，14天內曾到過台灣的入境人士取消居家檢疫，必須於指定酒店強制檢疫14天，並要在機場接受檢測。澳門13日已宣布從台灣入境者，須在指定地點接受14日醫學觀察，及最少7日自我健康管理。

為防控印度變種病毒，中國國家衛健委疾病預防控制局一級巡視員賀青華14日表示，中國對印度及中國周邊疫情高流行國家的入境人員要加強檢疫，要求入境人員隔離期間由兩家不同檢測機構採集鼻咽拭子標本進行核酸檢測，以及加大對相關國家進口物品的外包裝檢驗檢疫和消毒。