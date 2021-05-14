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美國3億人囤26億劑疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

記者林汪靜／即時報導
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）
中國外交部發言人華春瑩14日批評，美國人口3.3億，卻搶購約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」（圖／取自中國外交部網站）

美國國務院發言人表示，譴責某些國家利用拯救生命的醫療援助推進自身狹隘政治議程，媒體解讀是指中國。中國外交部發言人華春瑩14日表示，「美國不僅在人權問題上道貌岸然，在疫苗問題上也是如此」，並批評美國人口3.3億，卻搶購了約26億劑疫苗，「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」

美國國務院發言人說：「我們譴責利用可供救命的醫療援助，來推動某些捐助國狹隘政治議程的利己行為。」

對此，華春瑩於14日主持的外交部例行記者會上表示，「看來美國不僅在人權問題上道貌岸然，在疫苗問題上也是如此。」美方反覆表示致力於增強全球的民主價值觀，一會兒表示與誰站在一起，一會又表示與誰站在一起，但是不知道能不能請美方公布一下，到目前為止，美國已經給每個國家，包括其每個盟友提供了多少疫苗？」

華春瑩補充，美國人口3.3億，占世界總人口的4%，但搶購了約26億劑疫苗，占全球疫苗總量的四分之一。正當世界各國想方設法獲得急需的疫苗時，上億的疫苗正閒置在美國倉庫裡。「美方官員還不斷強調，在疫苗分配問題上，應堅持美國第一，美國優先，並限制疫苗原物料的出口，「這就讓人想起杜甫的一句詩：『朱門酒肉臭，路有凍死骨。』」

她表示，「在疫情和疫苗問題上，美國對內隱瞞遮掩應對無力，對外甩鍋推責、轉移視線，藉疫情搞政治操縱，在世界抗疫的關鍵時刻，要嘛無所作為，落井下石，要嘛開空頭支票，甚至前段時間連開空頭支票都懶得開了，大講特講美國優先。」如果美方是真的關心其他國家人民的生命健康，真心和他們站在一起，如果真的相信他們嘴上所說的民主和人權，他們就應該言行一致。

華春瑩指出，中國最早提出並積極踐行將疫苗作為全球公共產品的承諾，在自身人口基數巨大、疫苗供應緊張的情況下，中方迄今已經向全球160多個國家和國際組織提供了抗疫物資援助，正以不同的方式向100多個國家和國際組織提供急需的疫苗，並與埃及、阿拉伯聯合大公國等10幾個發展中國家開展技術轉讓和生產合作。

她說，國藥集團的疫苗獲得世衛組織緊急使用審批後，正在積極推進向「新冠疫苗實施計畫」（COVAX）供苗事宜。中方將繼續為疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出貢獻，也希望美國能夠放棄疫苗的政治操縱，為幫助和支持國際抗疫合作多做實事、多做貢獻。

疫苗 美國優先 中國

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