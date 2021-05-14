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黎智英壹媒資產遭港保安局凍結 逾3800萬美元

記者蔡敏姿／即時報導

香港媒體報導，香港保安局局長今（14）日以香港國安法第43條，凍結壹傳媒創辦人黎智英持有壹傳媒70%股份，估計超過港幣3億元（約3863萬美元），以及其擁有的3間公司於香港銀行帳戶內的財產。

壹傳媒表示，黎智英被凍結資產事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及蘋果日報的運作及資金財務不受影響。

報導稱，香港國安處於2020年12月11日起訴黎智英「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，並於2020年4月16日加控黎智英兩項罪名，包括「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀作出並意圖妨礙司法公正的作為」。

香港國安法第43條，規定特區政府警務處維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時可以採取的各種措施，並授權香港特區行政長官會同香港特別行政區維護國家安全委員會為採取第43條所規定的措施制定相關實施細則。

根據《實施細則》，保安局局長如有合理因由懷疑通知所指明的財產會被調離香港，可在通知內指示警務人員可為防止該財產被調離香港而檢取該財產。 保安局局長在考慮相關資料後，於2021年5月14日根據《實施細則》附表3的相關條文發出凍結財產的書面通知。

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