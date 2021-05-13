印尼追蹤2.5萬名醫護實測：中國科興疫苗防護力94%

圖為科興疫苗。（中新社）

根據印尼 昨日公布的數據顯示，追蹤首都雅加達超過2萬名接種完兩劑北京科興（Sinovac）疫苗 的醫護人員後，發現疫苗防護力達94%，遠高於疫苗在臨床試驗時數據。而據中國 國藥集團董事長劉敬幀透露，全球已有100多個國家向該集團提出新冠疫苗需求，預期該集團全年新冠疫苗產能將達50億劑次，成為全球最大的新冠疫苗研發生產基地和最大的供應商。

中央社引述新加坡海峽時報報導，印尼衛生部長布迪11日表示，印尼追蹤雅加達2萬5374名接種完第二劑科興疫苗的醫護人員28天，發現接種完七天後，預防感染的效力達94%，免於重症住院的效力達96%，防止染疫病故效力100%。布迪表示，在醫護人員住院與染疫病故方面「我們看到非常、非常顯著的下降」。

報導指出，雖然不清楚科興疫苗有效抑制的是哪種病毒株，但印尼目前還沒出現外界所關注的變種病毒。

北京科興疫苗在土耳其臨床試驗時保護力為91.25% ，在印尼試驗時保護力為65.3%，但在巴西只有50.4%，因而屢遭西方媒體質疑效果。不過「自然」（Nature）期刊去年一篇研究指出，科興在巴西的受試者全為專業醫護，受試樣本本就是暴露病毒的高風險群，數字自然不若試驗樣本涵蓋一般大眾的疫苗亮眼。

報導指出，北京科興在印尼的實際使用效果遠比臨床試驗數據好，對仰賴中國疫苗的許多開發中國家不啻為一大利多。

另據界面新聞報導，劉敬幀表示，截至目前，國藥中生已獲得約80個國家和國際組織批准註冊上市和緊急使用，超過100個國家提出疫苗需求，接種人群已覆蓋196個國別，成為全球使用最廣泛的新冠疫苗。

中國醫藥集團有限公司是由國務院國資委直接管理的唯一一家以生命健康為主業的中央企業，是中共中央醫藥儲備單位。擁有集科技研發、工業製造、物流分銷、零售連鎖、醫療健康、工程技術、專業會展、金融投資等為一體的大健康全產業鏈。

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