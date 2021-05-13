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華春瑩回應新疆問題：兩岸猿聲啼不住 輕舟已過萬重山

新華社北京5月13日電
中國外交部發言人華春瑩。(新華社資料照)
中國外交部發言人華春瑩。(新華社資料照)

針對美、英、德等國與「人權觀察」（Human Rights Watch）等非政府組織近日舉辦視頻會議指控新疆人權問題一事，中國外交部發言人華春瑩13日表示，這幾個國家糾集幾個反華組織和反華人員，不斷自編自導自演政治鬧劇，最終只會自取其辱。

華春瑩在例行記者會上回答有關提問時表示，美國、英國、德國等夥同個別非政府組織，基於謊言和政治偏見，妄借聯合國名義舉辦所謂中國新疆人權狀況的視頻會議，中方表示強烈不滿和堅決反對。這個會議充斥著無恥謊言和虛假信息，是美國等少數國家的又一次沒有下限的拙劣表演和徹頭徹尾的政治鬧劇。事實上也遭到了廣大聯合國會員國的堅決抵制。

華春瑩說，中國有一句古詩，兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。中國發展壯大的步伐、中國新疆穩定發展的步伐豈是這幾個國家、這幾個人的拙劣表演所影響得了的。

華春瑩說：「這幾個國家總是試圖充當人權教師爺，但其自身人權問題劣跡斑斑，罪行纍纍。他們對中國做出的種種虛假指責，其實都是他們自身歷史罪行和劣跡的反映以及黑暗心理的映射。」

她說：「至於有人說『如果中方沒有什麼隱瞞，為什麼不允許聯合國人權事務高級專員不受阻礙地進入新疆』，試問，如果有人對你誣陷栽贓，然後蠻橫無理地要求你無條件敞開大門、任憑他們去你家裡翻箱倒櫃，你能同意嗎？這無關事實，關乎主權和尊嚴！我們歡迎所有不帶偏見的各國人士訪問新疆，但堅決反對基於謊言謠言對中國進行有罪推定式的所謂『調查』，堅決反對以所謂人權為藉口干涉中國內政，堅決反對通過炮製所謂『涉疆問題』破壞中國穩定、遏制中國發展。」

中國 新疆 華春瑩

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