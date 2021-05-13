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中國嗆台外交部長「台獨」 將終身追責 陸委會：你無權

記者林汪靜／台北即時報導
台陸委會指，中方無權對我政府官員無理指涉。記者林汪靜／攝影
台陸委會指，中方無權對我政府官員無理指涉。記者林汪靜／攝影

中國國台辦發言人朱鳳蓮12日點名台灣外交部長吳釗燮是「台獨頑固分子」，並指中方「將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責」。陸委會13日對此表示，「我外長向國際說明中共長期對台武力威脅，且積極爭取國際社會支持台灣，是陳述中方脅迫性行為的客觀事實，也是正常國家對外關係的必要作為，無權對我政府官員無理指涉。」

台陸委會副主委兼發言人邱垂正於13日的例行記者會上強調，中國國台辦根本無權對台政府官員進行無理指涉，特別是這種天朝律令的追訴方式，只是突顯中共專制蠻橫本質，企圖用威嚇手段逼迫妥協，不僅台灣絕不屈服，國際社會也不會接受。

邱垂正表示，「真正危害台海和平穩定，損害兩岸人民權益的是不放棄使用武力及採取非和平、非民主行徑的中共當局，更受到國際社會的嚴重關切。」

此外，公民組織「台灣制憲基金會」日前舉行研討會，會議中稱1952年舊金山對日和約生效，日本正式放棄台灣、澎湖列島的主權後，台灣國際法律未定、領土主權不屬於中國，應制憲成為一個正常化國家，朱鳳蓮表示，「舊金山和約是非法無效的歷史廢紙，拿來進行炒作，挑戰『一個中國』原則，是徒勞的。」

對此，邱垂正回應，不論是依據國際法、歷史事實與兩岸現實，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，未來也不會是。」我政府仍會依據「中華民國憲法」及「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，維護台海的和平穩定，「對於中共當局不願正視中華民國、不願尊重台灣民意，以及我國自由民主憲政的秩序，破壞國際法及國際關係的原則，我們不會接受。」

他強調，兩岸關係發展的本質在於互相尊重，善意理解，不是依照一方單邊的框架路徑來行事。

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