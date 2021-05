漫威尚氣、永恆族被指辱華 恐無緣在中國上映

梁朝偉(右)在《尚氣與十環傳奇》中飾演主角的父親、大反派「文武」。(取材自IMDb)

根據美國娛樂業界周刊「綜藝」(Variety),中國 中央電視台電影 頻道CCTV6列出漫威 電影宇宙第四階段北美上映名單時,只有其中8部,遺漏「尚氣與十環傳奇」和「永恆族」。

根據北美地區檔期,「黑寡婦」(Black Widow)7 月9日在美國上映後,「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)和「永恆族」(Eternals)接著分別於9月3日和11月5日在北美上映。

CCTV6電影頻道是由中共中央宣傳部所掌控,對電影審查有最終決定權,因此漏掉這兩部電影的舉動,不禁讓人推測「尚氣」和「永恆族」將無法在中國上映。

「尚氣」為首部漫威以亞洲超級英雄為主題的電影,由出生於中國哈爾濱的劉思慕擔綱男主角,港星梁朝偉飾演主角尚氣的父親兼終極反派滿大人「文武」(Wenwu),還有楊紫瓊等人參與演出。

報導指出,由於梁朝偉的反派角色「文武」,即漫畫中的「滿大人」,角色原型被指是「傅滿洲」(Fu Manchu),是西方人眼中的「黃禍」。2019年中國共青團北京市委機關報「北京青年報」警告,「滿大人雖然與傅滿洲不是同一個人物,但依然有傅滿洲的影子」。

「漫威現在想藉『尚氣』掙全球觀眾的錢…僅僅是角色的發布就已經在中國引發巨大爭議,漫威的挑戰不小,是含淚走完,還是笑到最後,到時候就憑作品說話了。」

另外「尚氣」的海報和預告在華語地區初步反應不如預期,中國、台灣和香港許多網友認為「尚氣」呈現好萊塢對中國文化的刻板印象,例如功夫、燈籠、寶塔和紅色等。

劉思慕與女主角奧卡菲娜(Awkwafina)的外表,因不符合瘦削臉頰、高鼻子、白皮膚、雙眼皮的東方美學標準,也遭批顯示了好萊塢對中國人外貌的歧視。

「永恆族」由以「無依之地」(又譯「游牧人生」)奪下第93屆奧斯卡最佳導演和最佳影片獎的華人導演趙婷執導。趙婷過往形容「中國是個充斥謊言的國家」的言論被挖出後,全國上下對於這個曾經被官媒捧為「中國之光」的導演,冷淡處理。

她在贏得奧斯卡後,中國媒體隻字不提,原訂4月23日在中國首映的「無依之地」也被取消,官方沒有任何解釋。