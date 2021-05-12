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促生育出招 中國專家：每生育1人獎勵15萬美元

中央社台北12日電
圖：pixabay
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中國2020年人口普查結果，快速高齡化及出生率大減受到關注。中國人口經濟學家梁建章建議，為鼓勵生育，官方可考慮為每名新生兒，以現金及其他形式獎勵人民幣100萬元（15萬美元）。

中新社報導，攜程網創始人、現任北京大學光華管理學院教授的梁建章強調，這一金額的獎勵，可以採用現金，也可以給予所得稅或社會保險費減免，或是房價補貼等多種形式進行。

中國官方11日公布2020年人口普查結果，是中共建政後的第7次人口普查。梁建章當天即發表解讀文章說，「生一個娃給100萬元，乍一聽似乎是太多了，但是如果和年輕夫婦討論這個問題，就會知道其實一點也不多」。

梁建章指出，在中國大城市，撫養一個小孩從出生到大學畢業的「直接費用遠遠不止這個數字」。且這個數字未來會隨著房價和教育成本的上升而增加。

他認為，鼓勵生育是非常複雜的綜合社會工程，涉及教育改革或房地產政策改革，需要時間。但增加家庭補貼，用「真金白銀」給有小孩的家庭更多福利，才能產生更快的效果。

梁建章表示，普查結果顯示，雖然中國的整體人口素質、教育程度在提高，性別比例偏差在逐步緩解。但個別數據「非常令人擔憂」，例如2020年的新出生人口，這預示著未來低生育率的困境。

他說，根據研究，用在家庭福利的財政支出越多，生育率越高。每提高國內生產毛額（GDP）的1%支出用在家庭補貼，生育率能提高約0.1。若中國想將生育率從現在的1.1提高到日本的1.3至1.4，需花費GDP的2%；若提高到已開發國家平均值的1.6，需要GDP的5%；若要提高到人口更替水平的2.1，需要GDP的10%。

梁建章指出，2020年中國GDP總值約100兆元，GDP的10%就是10兆元。若依中國每年需要多生1000萬嬰兒以達到人口更替水平來計算，每個新生兒就需要約100萬元的獎勵。

11日公布的中國第7次人口普查數據顯示，2020年中國總人口達14.1億人，仍居全球第1。但人口增速持續放緩，過去10年間年均成長率為0.53%，低於前一個10年的0.57%。

數據還顯示，中國剛開放二胎生育時，2016、2017 年出生人口分別超過1800萬人、1700萬人。但2018年起卻反向滑落，到2020年出生人口僅有1200萬人，只有2016年的1/3。

中國 人口普查 教育

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