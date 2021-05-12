美不批中記者簽證延期 新華社駐美記者返中

中國外交部發言人華春瑩12日表示，美方遲遲不審批多名中國駐美記者的簽證延期，導致記者被迫暫停工作。（圖／取自中國外交部網站）

中國 外交部發言人華春瑩12日表示，美方遲遲不予審批多名中國駐美記者的簽證 延期，導致記者被迫暫停工作，有兩名新華社記者去年11月初繳交的簽證延期申請一直沒有獲得審批，他們從今年2月初就被迫停止工作，其中一於5月1日回中國。

澎湃新聞報導，華春瑩於12日在例行記者會上表示，多次介紹美方對中國媒體駐美國 記者打壓，美方先後將中國15家媒體駐美機構都列入外國使團或代理人，去年3月驅逐了60名中國駐美記者；5月又將所有中國駐美媒體記者的簽證有效期通通削減為不超過90天，每三個月他們就得申請簽證延期，由於美方遲遲不予審批多名駐美記者的簽證延期，導致有關記者被迫暫停工作。

華春瑩指出，有兩名記者其中包括新華社記者，去年11月初繳交的簽證延期申請一直沒有獲得審批，因此，他們從今年2月初就被迫停止工作，其中一名記者也是新華社記者於5月1日回中國，「且他在洛杉磯機場遭到美方邊檢人員非常詳細的、超出常規的盤問，還檢查了他的筆記型電腦等電子設備。」

她說，還有包括人民網記者沒有獲得延期，他依然在美國等待消息。「中方記者每次去問，美方都說正在受理中、等待消息，所以依然在等待。」

華春瑩強調，「美方的這些政治打壓行為，使得中國媒體駐美記者生活和工作都處於極大不確定中。」她表示，希望美方能夠重視中方關切，為中國媒體駐美記者提供公平公正的待遇，盡快解決他們的簽證問題。

她還稱，美國媒體記者可以向美國政府多反映，「你們絕大多數在中國現在都是一年有效期簽證，我們還沒有對美方對所有中國駐美記者只發三個月有效期簽證採取反制措施，希望美方能夠認識到他們的錯誤、盡快改正他們的錯誤、盡快給予中方記者公平公正的待遇。」