恫嚇登陸台灣？中國海軍作戰演習影片曝光

兩岸緊張局勢加劇之際，中國人民解放軍舉行明顯「針對台灣」的登陸演習，根據中國海軍10日發布的影片顯示，東部戰區的海軍陸戰隊員在近一次登陸演習中，出動071型船塢登陸艦「沂蒙山號」以及登陸艇、裝甲車，但地點和時間尚未釐清。(取材自微博)

兩岸緊張局勢加劇之際，中國 人民解放軍舉行明顯「針對台灣 」的登陸演習，根據中國海軍10日發布的影片顯示，東部戰區的海軍陸戰隊員在近一次登陸演習中，出動071型船塢登陸艦「沂蒙山號」以及登陸艇、裝甲車，但地點和時間尚未釐清。

《南華早報》11日報導，中國海軍上周發布影片，聲稱南部戰區司令部最近舉行一場登陸演習，一艘071型兩棲登陸艦「祁連山號」與姊妹艦「五指山號」首次共同亮相，包括使用艦載直升機進行垂直著陸訓練等，但演習地點及確切時間不詳。

中國海軍聲稱，演習的目的是訓練海軍陸戰隊在敵方領土上的快速反應，以及操作不同的兩棲平台和武器系統。過去一個月來，中國和台灣軍方都推出新的兩棲艦艇。分析家認為在颱風季節來臨前，未來幾周還會有更多類似演習。

香港 軍事評論員宋忠平表示，解放軍的作戰訓練是為台海可能爆發的衝突做準備，登陸演習即為其中一部分。此外，他還稱演習是為未來更多075型兩棲攻擊艦服役預作準備，而在071型登陸艦上訓練海軍陸戰隊員，目的則是讓他們習慣操作更新、更強大的075型攻擊艦的最佳方式。