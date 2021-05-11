我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／台灣疫情嚴峻 暴增16例本土案例

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

恫嚇登陸台灣？中國海軍作戰演習影片曝光

編譯張君堯／即時報導
兩岸緊張局勢加劇之際，中國人民解放軍舉行明顯「針對台灣」的登陸演習，根據中國海軍10日發布的影片顯示，東部戰區的海軍陸戰隊員在近一次登陸演習中，出動071型船塢登陸艦「沂蒙山號」以及登陸艇、裝甲車，但地點和時間尚未釐清。(取材自微博)
兩岸緊張局勢加劇之際，中國人民解放軍舉行明顯「針對台灣」的登陸演習，根據中國海軍10日發布的影片顯示，東部戰區的海軍陸戰隊員在近一次登陸演習中，出動071型船塢登陸艦「沂蒙山號」以及登陸艇、裝甲車，但地點和時間尚未釐清。(取材自微博)

兩岸緊張局勢加劇之際，中國人民解放軍舉行明顯「針對台灣」的登陸演習，根據中國海軍10日發布的影片顯示，東部戰區的海軍陸戰隊員在近一次登陸演習中，出動071型船塢登陸艦「沂蒙山號」以及登陸艇、裝甲車，但地點和時間尚未釐清。

《南華早報》11日報導，中國海軍上周發布影片，聲稱南部戰區司令部最近舉行一場登陸演習，一艘071型兩棲登陸艦「祁連山號」與姊妹艦「五指山號」首次共同亮相，包括使用艦載直升機進行垂直著陸訓練等，但演習地點及確切時間不詳。

中國海軍聲稱，演習的目的是訓練海軍陸戰隊在敵方領土上的快速反應，以及操作不同的兩棲平台和武器系統。過去一個月來，中國和台灣軍方都推出新的兩棲艦艇。分析家認為在颱風季節來臨前，未來幾周還會有更多類似演習。

香港軍事評論員宋忠平表示，解放軍的作戰訓練是為台海可能爆發的衝突做準備，登陸演習即為其中一部分。此外，他還稱演習是為未來更多075型兩棲攻擊艦服役預作準備，而在071型登陸艦上訓練海軍陸戰隊員，目的則是讓他們習慣操作更新、更強大的075型攻擊艦的最佳方式。

中國 台灣 香港

上一則

中國人口破14億 生育率降低、「老齡化成基本國情」

下一則

這群中國青年軍 帶我們睜開「天眼」看穿星辰

延伸閱讀

日美法軍演登場 岸信夫加碼：日美法澳將在東海演習

日美法軍演登場 岸信夫加碼：日美法澳將在東海演習
中國與印尼聯合海上軍演 澳媒：兩國關係拉近

中國與印尼聯合海上軍演 澳媒：兩國關係拉近
中與印尼海軍演練 致哀潛艇遇難者

中與印尼海軍演練 致哀潛艇遇難者
中國專家：075型兩棲攻擊艦舷號 與航母同級

中國專家：075型兩棲攻擊艦舷號 與航母同級

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

批美操縱台 華春瑩：中國同意WHO向台通報疫情3次

2021-05-10 09:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨