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中國大使喊話菲律賓：勿因1%分歧 影響99%合作

記者羅印冲／即時報導
菲律賓總統杜特蒂。(美聯社)
菲律賓總統杜特蒂。(美聯社)

近期中菲關係出現波動，中國駐菲律賓大使黃溪連9日接受央視採訪時表示，南海問題是中菲之間繞不開的議題，但並不是無法解開的死結；南海問題是局部，中菲關係是整體，不能因1%的分歧，影響99%的友好與合作大局。

央視主持人問，幾天前，菲律賓外交部聲明和菲律賓外交部長洛欽有關言論，使中菲間對南海問題再出現一些波動，目前事情進展如何？雙方對南海問題如何把握好正確的方向？

黃溪連回應說，對於菲方有關部門和個別人的不當聲明和言論，中國外交部發言人和中國駐菲使館都已作出回應，表明中方立場和態度。中菲是搬不走的鄰居，鄰居之間有分歧很正常，關鍵是雙方要以成熟和建設性方式妥處分歧，這符合兩國的共同利益和兩國人民的共同願望。

黃溪連指出，成熟和建設性就是要通過溝通和友好協商來解決分歧，而不是情緒化應對。事實證明，說話嗓門大、分貝高，除了刺耳之外，並不能解決問題，也不能說明他有理，更不可能改變事實。相互尊重、真誠溝通、求同存異，才是外交的正道。中方贊同菲律賓總統杜特蒂所說，中菲兩國對個別問題的分歧和矛盾不應影響雙方的友好與合作。這也是雙方共識。

黃溪連稱，南海問題是中菲之間繞不開的議題，但並不是無法解開的死結。南海問題出現才幾十年，而中菲友誼已經存續上千年。南海問題是局部，中菲關係是整體。雙方不能因1%的分歧影響99%的友好與合作大局。雙方應根據兩國元首重要共識，通過友好協商妥處分歧，推進合作，增進互信，共同維護雙邊關係大局和海上和平穩定。

中國 杜特蒂

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