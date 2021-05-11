中國人口普查數據節錄一次看 官方：老齡化加深

中國國家統計局局長寧吉喆今宣布第7次中國全國人口普查數據。(記者呂佳蓉／攝影)

中國國務院 新聞辦今日發布中國第七次全國人口普查報告。中國人口共14億1178萬人。以下為報告主要數據節錄：

在戶別人口，中國共有家庭戶4億9416萬戶，家庭戶人口為12億9281萬人；集體戶2853萬戶，集體戶人口為1億1897萬人。平均每個家庭戶的人口為2.62人，比2010年的3.10人減少0.48人。家庭戶規模繼續縮小，主要是受中國人口流動日趨頻繁和住房條件改善年輕人婚後獨立居住等因素的影響。

在人口地區分布方面，東部地區人口占39.93%，中部地區占25.83%，西部地區占27.12%，東北地區占6.98%。與2010年相比，東部地區人口所占比重上升2.15個百分點，中部地區下降0.79個百分點，西部地區上升0.22個百分點，東北區下降1.20個百分點。人口向經濟發達區域，城市群進一步集聚。

性別構成方面，男性人口7億2334萬人，占51.24%，女性人口為6億8844萬人，占48.76%。總人口性別比為105.07，與2010年基本持平，略有降低。出生人口性別比為111.3，較2010年下降6.8。中國人口的性別結構持續改善。

年齡構成方面，0-14歲人口為2億5338萬人，佔17.95%；15-59歲人口為8億9438萬人，佔63.35%；60歲及以上人口為2億6402萬人，佔18.70%（其中，65歲及以上人口為1億9064萬人，佔13.50%）。

與2010年相比，0-14歲、15-59歲、60歲及以上人口的比重分別上升1.35個百分點、下降6.79個百分點、上升5.44個百分點。少兒人口比重回升，生育政策調整取得了積極成效。同時，人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

在受教育 程度人口，具有大學程度的人口為2億1836萬人。與2010年相比，每10萬人中具有大學文化程度的由8930人上升為1萬5467人，15歲及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，文盲率由4.08%下降為2.67%。

報告指出，受教育狀況的持續改善反映了10年來中國大力發展高等教育以及掃除青壯年文盲等措施取得了積極成效，人口素質不斷提高。

在城鄉人口方面，居住在城鎮的人口為9億0199萬人，占63.89%；居住在鄉村的人口為5億0979萬人，占36.11%。與2010年相比，城鎮人口增加2億3642萬人，鄉村人口減少1億6436萬人，城鎮人口比重上升14.21個百分點。

報告指，隨著中國新型工業化、資訊化和農業現代化的深入發展和農業轉移人口市民化政策落實落地，10年來中國新型城鎮化進程穩步推進，城鎮化建設取得了歷史性成就。

在流動人口方面，人戶分離人口為4億9276萬人，其中，市轄區內人戶分離人口為1億1694萬人，流動人口為3億7582萬人，其中，跨省流動人口為1億2484萬人。與2010年相比，人戶分離人口增長88.52%，市轄區內人戶分離人口增長192.66%，流動人口增長69.73%。

報告稱，中國經濟社會持續發展，為人口的遷移流動創造了條件，人口流動趨勢更加明顯，流動人口規模進一步擴大。

在民族人口方面，漢族人口為12億8631萬人，占91.11%；各少數民族人口為1億2547萬人，占8.89%。與2010年相比，漢族人口增長4.93%，各少數民族人口增長10.26%，少數民族人口比重上升0.40個百分點。