對準印度 央視：中國大批改裝長程自行火箭炮上高原

PHL-03遠程多管火箭自行火箭砲。截自中國軍事網

中國 和印度 在最新一輪軍長級談判未能達成協議後，邊境 緊張局勢仍持續，央視報導，解放軍為面對印度的邊境部隊裝備了改裝型的自行火箭炮。

根據南華早報，中國中央電視台（CCTV）上周末報導，大批數位版PHL-03遠程多管自行火箭炮被部署在海拔5200公尺的新疆軍區。中印兩軍6月中旬在邊界爆發嚴重流血衝突。

央視報導指出，「相關武器是砲兵旅的主要攻擊裝備，可用於快速部署、佔領和控制關鍵地區」，「借助其力量，解放軍能夠在全天候條件下在高原、沙漠和其他地形作戰」。

PHL-03多管火箭發射器能搭載12枚300毫米的火箭砲，每枚火箭彈標準重量為800公斤，射程可達130公里，8輪卡車最高車速為60公里。

據報導，PHL-03多管火箭發射器具有高度機動性和靈活性，從行進狀態轉入戰鬥準備狀態僅需3分鐘，從待機到緊急狀態僅需1分鐘。

PHL-03多管火箭發射器配備自動化指揮偵查火控系統和北斗衛星定位系統，可以進行密集轟炸和準確的定點打擊。根據央視報導，一台火箭發射器可以同時攻擊多個目標。

報導指出，去年10月，PHL-03多管火箭發射器也被部署至西藏軍區。

為了使在喜馬拉雅山的前線部隊比印度部隊更具優勢，解放軍更新裝備，包括使用最新的15式輕戰車、PCL-181型155毫米車載加榴炮和適合高原條件的無人機等。

除了武器外，新裝備還包括外骨骼防護服、床邊氧氣機、太陽能組合式房屋和無人機送火鍋等。