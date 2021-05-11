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中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

紐時：中國試圖改變全球媒體格局 取代BBC和CNN

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

中央社台北11日電
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

針對中國官方發布第7次全國人口普查結果，中國經濟學家任澤平今天呼籲，放開（全面開放）生育刻不容緩，實在不行先開放三胎。並要加快構建「生育支撐體系」，讓民眾「生得起養得起」。

任澤平並表示，普查結果及研究還顯示，中國人口「老齡化、少子化、不婚化」已「加速到來」。而在「十四五」時期（2021至2025年），這3大問題不但將「撲面而來」，人口更將陷入負成長，是中國經濟社會發展最大的灰犀牛之一。

綜合中國媒體報導，中國官方上午發布人口普查結果後，現任東吳證券首席經濟學家的任澤平隨即發表10 點看法，提到上述內容。他並強調，中國「是該全面放開生育了」，這關係到「國家的繁榮發展、社會的文明進步，以及每個人、每個家庭的幸福」。

➤➤➤中國發布最新人口普查：總人口持續增長達14億1178萬人

任澤平指出，從普查結果可知，中國老齡化的速度和規模前所未有，1962至1976年出生的嬰兒潮人口，正加速步入老齡化，退出勞動力市場，「前面享受了多大的人口紅利，後面就要背負多大的老齡化負擔」，中國正從過去幾十年的「人口紅利期」，轉入「人口負擔期」。

他表示，2010至2020年，中國15至59歲人口比重大減6.79個百分點，勞動力人口加速減少，勞動力成本大幅上升，正挑戰中國的「世界工廠」地位。如果不作改變，依靠日益嚴重的老齡化人口結構「能否實現民族偉大復興」？

➤➤➤中國人口保持低速增長 學者：「負成長」可能提前

任澤平建議中國官方，加大托育服務供給，大力提升0至3歲孩童入托率，從目前的4%提升至40%；同時進一步完善女性就業權益保障，加強保障非婚生育的平等權利。

他還建議，中國官方應積極因應人口老齡化，打造高品質老人服務產品和體系，建設「老年友好型社會」，並適時、適當延長法定退休年齡。

除人口成長及結構問題外，任澤平這項看法還提到，中國社會階層流動放緩，「富二代」、「窮二代」、「寒門難出貴子」現象突出，名校錄取中來自農村和寒門的比例持續下降，高房價抑制了社會階層流動和年輕人奮鬥的夢想。

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