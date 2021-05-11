北京：台灣無法參加世衛大會是民進黨造成

中國外交部發言人華春瑩。圖/取自央視新聞截圖

中國 外交部今日回應台灣 未獲邀請參加世衛大會，發言人華春瑩表示，台灣無法參加世衛大會的局面是民進黨 政府造成的，民進黨政府對此心知肚明。

台外交部發言人歐江安表示，中國政府重彈「一中原則」等陳腔濫調，持續不當曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，只是凸顯中國政府公然說謊、誤導國際社會，不斷打壓台灣人民的健康人權。

華春瑩今在中國外交部例行記者會上回應稱，世界上只有一個中國，台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世衛大會有關決議確認的根本原則。

華春瑩說，2016年台灣民進黨執政以來頑固堅持「台獨」立場，拒不承認兩岸同屬一個中國，導致「中國台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在」。

他強調，「台灣地區無法參加世衛大會的局面是民進黨當局造成的，民進黨當局對此心知肚明。台灣同胞是我們的骨肉同胞，中國中央政府採取一切必要措施，確保台灣同胞的健康福祉。」

華春瑩表示，民進黨當局炒作所謂參加世衛大會問題，真實的目的是「以疫謀獨」。中國對此堅決反對，事實已經反覆證明，一個中國原則是國際社會大勢所趨，民心所向，民進黨當局的圖謀絕不會得逞。中方奉勸民進黨當局停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱。

華春瑩表示，「至於說到第2758號決議被錯誤引用的問題，怎麼會錯呢？聯大第2758號決議明確承認，中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中國在聯合國的代表權當然包括了台灣。」