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長征五號墜落惹議 華春瑩批美「雙重標準、製造恐慌」

中央社／台北10日電
長征五號火箭。（新華社）
長征五號火箭。（新華社）

針對長征五號B遙二火箭殘骸墜落風波，中國外交部發言人華春瑩今天聲稱，中方已提前發布公告，火箭墜落大氣層內是國際通行作法，媒體沒有必要對中國火箭殘骸墜落「過度渲染製造恐慌」。

中國外交部下午舉行例行記者會。華春瑩在回答媒體提問此事時說，經向中國載人航天工程辦公室、國家航天局了解，這具火箭經過軌道高度自然衰減，最終再入大氣層銷毀，是目前國際上的通行做法。

華春瑩說，長征五號B遙二運載火箭發射後，中國政府始終高度關注其火箭末級（殘骸）的再入（大氣層）情況。這具火箭末級已採用鈍化處理技術，不會在軌道上發生爆炸而產生太空碎片，絕大部分組件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀，對航空活動以及地面造成危害的概率極小。

她聲稱，火箭殘骸再入過程中，中方「始終對再入軌跡進行嚴密跟蹤」，並提前發布了再入大氣層的情況公告。而殘骸墜落後，截至目前「沒有對地面造成危害的報告」。

華春瑩宣稱，事實上中方透過國際合作機制「共享再入預測的結果」，中方也一貫根據國際法和國際慣例開展和平利用外太空的活動。中方願與各國就太空碎片問題開展更廣泛的國際交流合作，確保外太空活動的長期可持續性。

她又說，一些媒體對中國火箭殘骸再入的擔憂是「沒有必要的」。「這樣一種極其微小概率的事情」，應該由專業的部門和人研判處理，「媒體沒有必要過度渲染製造恐慌」。

華春瑩並反控，美國「一些媒體、還有一些人」在這個問題上顯然有雙重標準。今年3月間，美國一個火箭殘骸掉落到境內一處農場時，美國媒體「紛紛用流星劃過點亮夜空、炫目燈光秀這樣的浪漫詞匯來描繪和渲染」。但是「一到中方，就是完全不一樣的調門」。

中國 華春瑩 太空

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