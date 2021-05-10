美團CEO禍從口出？王興引用「焚書坑」恐步馬雲後塵

美團創辦人王興近日在社群網站上引用具有批判暴政意涵的晚唐古詩「焚書坑」，令市場憂心王興會因此步上阿里巴巴創辦人馬雲的後塵。﹙中新社﹚

繼騰訊、阿里後，美團也被當局盯上？據英國金融時報消息，在阿里巴巴遭官方處人民幣182.28億元天價罰款後，美團也受當局反壟斷調查。但禍不單行，美團CEO王興發布「焚書坑」一詩的帖文引發風波，公司股價 9連跌，市場人士擔憂王興或步馬雲 「禍從口出」後塵，連累公司並致產業結構轉變。

綜合媒體報導，王興於社群媒體上貼文唐朝古詩「焚書坑」，詩文為：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」被外界解讀為批評中國 國家主席習近平，10日股價一度重挫9.8％，美團高層同日也被上海市消保委約談。

王興發表載有古詩「焚書坑」的帖子後，引起市場猜測。他隨後再發文解釋，前兩天一首唐詩讓他感到感嘆，指出秦國警惕書生，但後來滅秦的劉項不讀書，認為給王興本人提醒。

美團表示，「帖子含意，是提醒公司要時刻保持對於創新的追求。」

據報導，微博用戶將王興貼文唐詩的行為與去年10月馬雲在上海論壇的演說相較，馬雲當時重砲批評中國銀行的規範，引來中國當局在螞蟻集團370億美元IPO前夕出手叫停。一名微博用戶說，「馬雲演講、王興抄詩想不通的是，都是極度聰明人為啥幹普通人看來都愚蠢的事呢？」也有網友說，「膽子太大了，馬爸爸的前車之鑒沒看到嗎？」另一名財經博主說，「前有馬雲演講，後有王興抄詩，人生巔峰盡頭已到，自然禍從口出」。

大公報報導，中國持續加強監管平台經濟，繼國家市場監督管理總局後，上海市消費者權益保護委員會（上海市消保委）亦約談美團，指出美團三大問題，包括取消訂單引發的退款問題、訂送餐和生鮮蔬菜配送不履約問題，以及頁面誤導消費者的問題。

上海市消保委要求美團在平台經營過程中，要摒棄唯流量思維，要從保護消費者合法權益角度，落實平台主體責任，並提出五大要求，包括完善頁面描述和服務規則、切實履行訂單義務、公平設置與平台商戶的約定與收費、嚴格物流配送時效性和杜絕虛假簽收，以及對社區團購的消費者權益研究解決對策。

美團回應指，將根據上海市消保委的要求，進行自查與整肅，並將於近日遞交整改報告。