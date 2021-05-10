中國與印尼聯合海上軍演 澳媒：兩國關係拉近

印尼 與中國 8日在爪哇海舉行聯合演習，印尼指出，這是為增進兩國海軍友誼，加強印尼海軍專業化。澳洲 媒體報導，這是繼中國協助印尼打撈失事潛艦後，兩國關係拉近的新訊息。

中國解放軍報8日報導，根據年度訓練安排，中國解放軍南部戰區海軍遠海訓練編隊當天上午在雅加達附近海域與印尼海軍舉行海上聯合演練，演練內容包括編隊通信演練、聯合搜救、編隊運動等，由雙方參演艦艇聯合擔任指揮。

印尼國軍新聞稿指出，參與這項「過航演習」（Passage Exercise，簡稱PASSEX）的印尼巡防艦KRI Usman Harun-359、以及快速攻擊挺KRI Halasan-630首先以燈火信號、無線通訊的方式歡迎中國解放軍的導彈護衛艦柳州艦（Liuzhou-573）和宿遷艦（Suqian-504）通過印尼的海域。

新聞稿指出，兩艘參與演練的中國艦艇向印尼海軍回禮，並且向4月底在峇里島北部外海演習中失事的印尼潛艦KRI Nanggala-402以及罹難的53名官兵致哀。兩國的艦艇在過航演習後，接著進行海上搜救演練，以及戰術演練。

印尼海軍少將阿布杜（Abdul Rasyid）指出，過航演習是友好國家之間常舉行的演練，透過這項演練，盼能增進兩國海軍的友誼，提高印尼海軍的專業性。

根據中國在香港的官媒文匯報的報導，中國與印尼在2013年、2014年各有兩次聯合軍演，其中有兩國軍演以及多國參與的演習，2015年11月有兩國的聯合演習，另外中國2018年5月參加在印尼龍目島（Lombok）海域舉行的多國聯合軍演。

澳洲媒體雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）今天報導，16個月前，中國與印尼的關係仍緊繃，主因印尼北部納土納海域（Natuna）的漁權爭議。印尼潛艦KRI Nanggala-402失事後，中國免費幫忙打撈，條件勝過也願協助打撈的澳洲和美國。

報導指出，中國、印尼兩國在8日的聯合軍演是兩國關係拉近的最新訊息。另一方面，中國與澳洲關係持續陷入緊張，中國無限期暫停中澳戰略經濟對話機制，反擊澳洲取消中國與維多利亞州（Victoria）的「一帶一路」協議。

澳洲國立大學教授戰略暨國防研究中心教授布拉克斯蘭德（John Blaxland）向雪梨晨驅報指出，印尼參與聯合演習展現某種程度的務實，中國則是利用強化與印尼的關係，向澳洲釋出加倍冷落兩國關係的訊息。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）防衛策略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）則指出，中國與印尼的聯合軍演應該是中國協助印尼打撈潛艦之前就安排好的。他說，中國軍方無疑想與印尼軍方建立更進一步的關係，但因相關海域的爭議，仍存在相當的困難。