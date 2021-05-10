我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC：拉丁裔、亞裔2020人口普查都被少算

WHA報名截止 世衛連續第5年未邀台

中國與印尼聯合海上軍演 澳媒：兩國關係拉近

中央社雅加達10日專電

印尼中國8日在爪哇海舉行聯合演習，印尼指出，這是為增進兩國海軍友誼，加強印尼海軍專業化。澳洲媒體報導，這是繼中國協助印尼打撈失事潛艦後，兩國關係拉近的新訊息。

中國解放軍報8日報導，根據年度訓練安排，中國解放軍南部戰區海軍遠海訓練編隊當天上午在雅加達附近海域與印尼海軍舉行海上聯合演練，演練內容包括編隊通信演練、聯合搜救、編隊運動等，由雙方參演艦艇聯合擔任指揮。

印尼國軍新聞稿指出，參與這項「過航演習」（Passage Exercise，簡稱PASSEX）的印尼巡防艦KRI Usman Harun-359、以及快速攻擊挺KRI Halasan-630首先以燈火信號、無線通訊的方式歡迎中國解放軍的導彈護衛艦柳州艦（Liuzhou-573）和宿遷艦（Suqian-504）通過印尼的海域。

新聞稿指出，兩艘參與演練的中國艦艇向印尼海軍回禮，並且向4月底在峇里島北部外海演習中失事的印尼潛艦KRI Nanggala-402以及罹難的53名官兵致哀。兩國的艦艇在過航演習後，接著進行海上搜救演練，以及戰術演練。

印尼海軍少將阿布杜（Abdul Rasyid）指出，過航演習是友好國家之間常舉行的演練，透過這項演練，盼能增進兩國海軍的友誼，提高印尼海軍的專業性。

根據中國在香港的官媒文匯報的報導，中國與印尼在2013年、2014年各有兩次聯合軍演，其中有兩國軍演以及多國參與的演習，2015年11月有兩國的聯合演習，另外中國2018年5月參加在印尼龍目島（Lombok）海域舉行的多國聯合軍演。

澳洲媒體雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）今天報導，16個月前，中國與印尼的關係仍緊繃，主因印尼北部納土納海域（Natuna）的漁權爭議。印尼潛艦KRI Nanggala-402失事後，中國免費幫忙打撈，條件勝過也願協助打撈的澳洲和美國。

報導指出，中國、印尼兩國在8日的聯合軍演是兩國關係拉近的最新訊息。另一方面，中國與澳洲關係持續陷入緊張，中國無限期暫停中澳戰略經濟對話機制，反擊澳洲取消中國與維多利亞州（Victoria）的「一帶一路」協議。

澳洲國立大學教授戰略暨國防研究中心教授布拉克斯蘭德（John Blaxland）向雪梨晨驅報指出，印尼參與聯合演習展現某種程度的務實，中國則是利用強化與印尼的關係，向澳洲釋出加倍冷落兩國關係的訊息。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）防衛策略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）則指出，中國與印尼的聯合軍演應該是中國協助印尼打撈潛艦之前就安排好的。他說，中國軍方無疑想與印尼軍方建立更進一步的關係，但因相關海域的爭議，仍存在相當的困難。

印尼 中國 澳洲

上一則

貴州男殺出軌妻 村民聯名求情… 最後被判無期徒刑

延伸閱讀

中與印尼海軍演練 致哀潛艇遇難者

中與印尼海軍演練 致哀潛艇遇難者
美媒：協助印尼打撈失事潛艇 中國另有所圖

美媒：協助印尼打撈失事潛艇 中國另有所圖
東南亞告急 菲泰確診飆 印尼禁入境

東南亞告急 菲泰確診飆 印尼禁入境
印尼西納彭火山爆發 噴出2800公尺煙灰柱

印尼西納彭火山爆發 噴出2800公尺煙灰柱

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊美輸油管的駭客團體是老手？這次可能失算了

攻擊美輸油管的駭客團體是老手？這次可能失算了
「淫豪」艾普斯坦成導火線 梅琳達2019年就諮詢離婚

「淫豪」艾普斯坦成導火線 梅琳達2019年就諮詢離婚
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
美東油管遭駭 拜登宣布緊急狀態

美東油管遭駭 拜登宣布緊急狀態
所得稅積件3100萬份 數百萬人延後退稅

所得稅積件3100萬份 數百萬人延後退稅