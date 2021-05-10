中國國藥：年底或明年初 建立10億人免疫屏障

由中國國藥集團生產的新冠疫苗，獲得世衛組織緊急批准，是全球第六種獲世衛授權使用的新冠疫苗。（新華社）

中國國藥 集團研發的新冠疫苗 ，早前獲世界衛生組織正式通過批出緊急使用認證。國藥董事長楊曉明表示，國藥疫苗已在全球70個國家、地區及國際組織批准註冊上市或緊急使用，100多個國家及國際組織提出採購需求。他並表示，國藥在第三階段將擴大年產量至30億劑。預計今年底或明年初，中國能夠建立10億人的免疫屏障。

據星島網報導，楊曉明在接受中國環球電視網（CGTN）訪問時表示，除了北京和武漢生物製品研究所，國藥還利用長春、蘭州、成都、上海等生物製品所，以及國藥中生生物技術研究所，持續擴大產能及分包裝能力。

他表示，國藥目前正同時處於廠房建設的第三階段，將大大提高產能，亦有與一些國家接觸，這些國家將參與新冠疫苗分包裝工作。

另外，國藥另一款正在河南進行第一及二期臨床試驗的重組新冠病毒疫苗，楊曉明指，該款疫苗與滅活疫苗不同，是基於新冠病毒棘突蛋白受體結合區的天然結構特徵，可誘導機體產生針對性中和抗體，從而阻斷病毒與受體細胞結合，發揮保護作用。

他指出，這種技術路線成熟，適合規模化生產，製備過程中不涉及活病毒及其他感染性材料，毋須在高等級生物安全環境進行。

楊曉明強調，正加快疫苗生產及供應，預計今年底或明年初，中國能夠建立10億人的免疫屏障。