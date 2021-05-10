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中國今年「第8虎」 江西政協副主席肖毅落馬

記者羅印冲／綜合報導
江西省政協副主席肖毅接受審查調查。（取材自香港電台）
江西省政協副主席肖毅接受審查調查。（取材自香港電台）

5月10日，中共中央紀委國家監委網站通報：江西省政協副主席肖毅涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

簡歷顯示，肖毅1962年5月生，江西贛州人。

據澎湃新聞報導，長期在江西省內耕耘的肖毅早年曾在贛州市崇義縣、上猶縣、龍南縣等地工作，於1996年6月出任瑞金市委副書記、代市長，次年1月任市長。2001年1月，肖毅獲任瑞金市委書記。

2003年6月，肖毅升任贛州市副市長，並繼續兼任瑞金市委書記。2004年4月，肖毅任贛州市委常委、瑞金市委書記。2006年11月，肖毅轉任江西省政府駐北京辦事處副主任、黨組副書記，次年7月任辦事處主任、黨組書記。2009年8月，肖毅獲任江西省政府副秘書長，並繼續兼任省政府駐北京辦事處一把手。

2015年4月，肖毅回到江西，履新撫州市委書記。3年後，肖毅於2018年1月升任江西省政協副主席，躋身副部級幹部，並繼續兼任撫州市委書記。2021年3月起，肖毅不再兼任撫州市委書記。

報導指出，在肖毅此番落馬前，2021年已有遼寧省政協原副主席李文喜，甘肅省委常委、常務副省長宋亮，貴州省政協原主席王富玉，山東省人大常委會原副主任張新起，原中共中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波，中國兵器工業集團有限公司原黨組書記、董事長尹家緒，山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲等7名部級領導幹部被中共中央紀委國家監委通報調查審查。

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