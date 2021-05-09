中國專家：075型兩棲攻擊艦舷號 與航母同級

中國軍事專家分析，排水量達4萬噸的中國海軍兩棲攻擊艦075型，弦號只有兩位數，將像小型航空母艦一樣操作。（環球網微博照片）

排水量達4萬噸的中共 海軍兩棲攻擊艦075型為什麽舷號只有兩位數，而不是像中共海軍其他水上艦艇那樣以三位數舷號標記？中國 軍事專家分析，兩位數的標識符表明，075型的等級和作用比其他兩棲戰艦更為重要。「075型將像小型航空母艦一樣操作」。

4月23日，中共海軍節當天，中共最高領導人習近平在三亞海軍基地出席3艘艦艇入列南海艦隊儀式。當時，其中，首艘075型艦入列，命名為「海南艦」，舷號31；另外兩艘入列戰艦為055型驅逐艦「大連艦」，舷號105，094A型戰略導彈核潜艇長征18號，舷號421。

兩位數的標識符表明，40,000噸的075型等級和作用比其他兩棲戰艦更為重要。香港《南華早報》報導引述中共國防專家的話說，賦予075型兩棲攻擊艦兩位數舷號預示著它們有望在中共海軍計畫中發揮重要作用。

中國軍事評論員宋忠平指出，海南艦的舷號與中共的兩艘航空母艦遼寧號和山東號一致，均為兩位數，「兩位數的船體號意味著它們是與航母同等的巨型船。這意味著，由於具有相當的戰鬥能力，075型將像小型航空母艦一樣操作」。

消息指出，中共近兩年還將有兩艘075型兩棲攻擊艦服役。中共軍 方正在對在空軍服役的直-8、直-9、直-20等進行適應性改造，以便於它們能夠在這一「準直升機航母平台」上降落。

075型最大航速為23節，可搭載約30架攻擊機。中國軍事網站上發布的最新圖片顯示，直-20型直升機的海軍變型配備了8枚KD-10空對艦導彈。