復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

復星醫藥9日晚間發布公告，與BioNTech設立合資公司，將在中國生產新冠疫苗。復星醫藥公告截圖

復星醫藥9日晚間發布公告，控股子公司復星醫藥產業，擬與BioNTech投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗 產品的當地語系化生產及商業化，並約定復星醫藥產業應提供年產能可達10億劑 mRNA 新冠疫苗的生產設施。

公告指出，根據約定，雙方將分別認繳合資公司註冊資本的50%，其中復星醫藥產業擬以現金及/或有形或無形資產、包括廠房及生產設施等，作價出資合計不超過1億美元；BioNTech擬以相關生產技術和專有技術許可等無形資產作價出資合計不超過1億美元。

公告提到，復星醫藥與BioNtech在2020年3月13日簽訂了mRNA新冠疫苗的授權合約，獲得授權在大中華區（包括中國 大陸及港澳台）獨家開發、商業化基於後者專有的 mRNA 技術平台研發的、針對新型冠狀病毒的疫苗產品。

為保障中國市場 mRNA 新冠疫苗供應，復星醫藥產業與BioNTech 於2020年12 月 15 日簽訂「授權合約修正案一」，就按成品進口、大包裝製劑進口於中國境內 （不包括港澳台）分裝、當地語系化生產等階段分步推進 mRNA 新冠疫苗中國銷售供貨達成約定。

為進一步落實「授權合約修正案一」中有關 mRNA 新冠疫苗當地語系化生產的安排，雙方9日宣布簽訂「條款書」，成立合資公司，並約定復星醫藥產業應提供年產能可達10億劑mRNA新冠疫苗的生產設施，並將該設施作為出資的一部分注入合資公司。

BioNTech 應通過技術授權合約完成技術轉移，提供生產 mRNA 新冠疫苗所需的技術支持，並確保有足夠能力的人員實施該等技術轉移和技術支持，因此產生的合理費用將由合資公司承擔。

關於疫苗後續的商業化問題，約定合資公司將聘請復星醫藥產業之關聯公司作為CSO，提供中國境內（不包括港澳台地區）mRNA 新冠疫苗的市場與銷售服務，並依約向該 CSO 支付相應的費用。

復星醫藥產業將向 BioNTech 支付現有協議約定的銷售里程碑，無論合資公司是否成立。

BioNTech 公司研發的mRNA疫苗BNT162b2是首個獲得FDA緊急使用授權（EUA）的首個新冠疫苗，該疫苗在中國之外的全球開發和商業化權利歸BioNTech/輝瑞 共同所有，根據輝瑞5月4日公布的2021Q1業績，BNT162b2第1季銷售收入達到34.62億美元。

輝瑞基於4月中旬簽訂的16億支供應合約，預測BNT162b2的2021全年銷售收入將達到260億美元 。