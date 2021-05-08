中國三大電信證實將自美下市 中媒：政治打壓

紐約證交所並未重新考慮摘牌決定，因此近期內中國三大電信商的美國存託憑證（ADR）就會從紐交所下市。圖為中國聯通。路透

外媒報導，中國 三大電信商在7日陸續對外證實，紐約證交所並未重新考慮摘牌決定，因此近期內三家公司的美國 存託憑證（ADR）就會從紐交所下市。

根據華爾街日報、路透報導，中國移動、中國聯通與中國電信7日分別向港交所提交的公告中提到，「試圖推翻紐約證券交易所決定」的努力沒有成功，意指「摘牌」已成定局。

報導稱，紐交所預計將向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，讓這三家公司的ADR下市。一般而言，下市將在SEC接到通知的10天後生效。

紐交所尚未對此事發表評論。

即便下市已成定局，報導指出，這件事對這三家電信公司而言沒有太大的影響。主要的原因之一，這三家公司的ADR從今年1月11日起就已經停牌，大型投資 者持續將ADR換回可在香港交易的股票，持續在港股買賣。與此同時，來自中國的投資者持續增加對這幾間公司的持股。

另一方面，據三家公司的公告揭露，中國聯通、中國電信目前ADR占比，分別只有0.2%和0.14%，對公司而言幾乎沒有什麼影響；中國移動雖未公布，但市場一般評估，ADR占比應該也很低。

消息傳出後，包含中國基金報在內的多家中國媒體報導不約而同形容，「責令中國三家電信運營商退市，更多是政治打壓」。

三大電信面臨紐交所摘牌一事，最早可追溯至去年11月間，時任美國總統川普（Donald Trump）簽署了一份行政命令，禁止投資涉解放軍相關中資企業。美國紐交所於12月31日發布聲明表示，將展開中國電信、中國移動與中國聯通的除牌程序。

根據中國基金報報導，雖然從美股退市，但三大電信也已陸續啟動中國市場的相關布局。除了中國聯通已經在A股上市外，中國電信已經遞交A股上市申請，市場預計中國移動未來也可能在A股上市。