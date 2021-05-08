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德美英將主辦新疆會議 中國發照會要國際抵制

中央社／紐約7日電
根據路透取得的一份外交照會，中國敦促聯合國成員抵制下週將登場的新疆會議。圖為新疆特警巡邏檔案照。 美聯社
根據路透取得的一份外交照會，中國敦促聯合國成員抵制下週將登場的新疆會議。圖為新疆特警巡邏檔案照。 美聯社

根據路透今天取得的一份外交照會，中國敦促聯合國成員抵制下週將登場的新疆會議。會議由德國、美國和英國舉辦，主要討論新疆地區維吾爾穆斯林等少數民族受壓迫的問題。

中國常駐聯合國代表團在這份6日發出的照會中表示：「這是一個出於政治動機的活動，我們請求你們的代表團不要參加這個反中國的活動。」

中國指控主辦國「利用人權議題做為政治工具，藉以干涉中國內政，像是新疆事務，並製造分裂與動盪來破壞中國的發展」。會議主辦方還包括一些歐洲國家以及澳洲和加拿大。

照會中說：「他們熱中挑起跟中國的對峙。」「這種具挑釁意味的活動只會導致更多對峙。」

截至目前，中國常駐聯合國代表團未做回應。

有關新疆議題的聯合國網路會議將於12日登場，除了美國、德國與英國大使預計發表演說外，「人權觀察」（Human Rights Watch）執行主任羅思（Kenneth Roth）與「國際特赦組織」（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）也將發言。

根據邀請函，此次會議目的是「討論聯合國體系、會員國與公民社會如何支持或提倡新疆突厥語族群的人權」。

中國 新疆 聯合國

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