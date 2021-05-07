我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

習近平與國際奧會主席熱線 稱願加強疫苗合作

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國國家主席習近平。圖／新華社
中國國家主席習近平。圖／新華社

中國國家主席習近平今日與國際奧會主席巴赫熱線。習近平強調，中方對如期舉行北京冬奧會、冬殘奧會充滿信心，也支持舉辦東京奧運會，願與國際奧會加強疫苗合作，共同構建保護運動員安全參賽的有效屏障。

據新華社報導，習近平表示，新冠肺炎疫情發生以來，國際奧會做了不少工作，為全球團結抗疫提供了正能量。疫情對奧運會等體育盛會造成很大影響。中方願繼續配合國際奧會，支持舉辦東京奧運會。中方願同國際奧會加強疫苗合作，共同構建保護運動員安全參賽的有效屏障。

有關北京舉行冬奧會與冬殘奧會的籌備工作，習近平說，目前，所有競賽場館全部完工，賽事組織和場館運行有序開展，賽會服務保障工作加快推進，宣傳推廣和文化活動有序推進。中方舉辦了雪上項目、冰上項目測試活動，對辦賽涉及的關鍵要素進行了有效檢驗。

習近平表示，中方對北京冬奧會、冬殘奧會如期成功舉行充滿信心，願同國際奧會和國際社會一道，確保北京冬奧會、冬殘奧會成為一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

巴赫則指，國際奧會高度重視同中方的良好合作，願同中方加強疫苗合作。當前北京冬奧會籌備工作處於重要階段。國際奧會堅守「奧林匹克憲章」，反對將奧林匹克運動政治化，願同中方繼續密切合作，全力支持中方如期舉辦北京冬奧會、冬殘奧會。

東京奧運 北京 習近平

上一則

愛情與發財難抵抗 杭州女中情毒 哭訴被詐82萬

下一則

法參議院挺台參與國際 中：法違反一中原則

延伸閱讀

習近平談全球疫情：各國領導力、制度優越性高下立判

習近平談全球疫情：各國領導力、制度優越性高下立判
拜登應聯手普亭制習近平

拜登應聯手普亭制習近平
不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
中國援助印度抗疫 習近平致莫迪慰問電

中國援助印度抗疫 習近平致莫迪慰問電

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
中國國家主席習近平。路透

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

2021-05-02 08:44
中國國家主席習近平致電印度總理莫迪，表達願合作抗疫。(路透資料照片)

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

2021-05-01 11:27
全球晶片供應持續短缺之際，美專家擔心大陸恐侵台並奪取台灣的半導體產業，圖為台積電總部大樓外觀。路透

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

2021-05-02 07:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世