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王毅主持聯合國安理會議事 北京：重申多邊主義的支持

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國國務委員兼外交部長王毅。歐新社
中國國務委員兼外交部長王毅。歐新社

中國國務委員兼外交部長王毅7日晚將以視訊方式主持聯合國安理會高級別視訊會，會議主題與維護多邊主義相關。中國外交部發言人汪文斌7日指出，中方希望同包括安理會成員在內的各方一道，以此次會議為契機，「重申我們對多邊主義的支持」。

汪文斌7日在中國外交部的例行記者會上表示，中方作為5月聯合國安理會輪值主席，將在7日召開「維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系」高級別視訊會，中國國務委員兼外長王毅將主持會議並發言，會議將以視訊方式舉行。

汪文斌指出，當前新冠肺炎疫情仍在蔓延，全球經濟陷入衰退，熱點問題延宕難解，糧食安全、氣候變化等非傳統安全挑戰層出不窮。同時，集團政治正在損害多邊機構的權威性和有效性，意識形態對抗正在削弱多邊主義的公正性和平等性。

汪文斌說，在此背景下，中方作為安理會5月輪值主席倡議召開「維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系」高級別視訊會議具有重要的現實意義。

汪文斌強調，「中方希望同包括安理會成員在內的各方一道，以此次會議為契機，重申我們對多邊主義的支持，以及對『聯合國憲章』宗旨和原則的堅定承諾，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護國際和地區的和平安全。」

聯合國 中國 王毅

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