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挺中歐投資協定? 梅克爾：解決全球問題離不開中國

中國新聞組／北京7日電
德國總理梅克爾5日重申對中歐投資協定的支持。（美聯社）
德國總理梅克爾5日重申對中歐投資協定的支持。（美聯社）

歐盟傳出暫停批准與中國的中歐投資協定（CAI），協議歐方最大推手德國總理梅克爾5日重申對中歐投資協定的支持。她表示，協定雖然在審批過程中可能會遇到一些困難，但這是一項重要的承諾，「在應對氣候變化、世界貿易組織（WTO）改革和其他全球性問題時，如果選擇拋開中國或與中國對抗，就不可能解決問題」。

歐盟貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）4日表示歐盟暫停了推動批准中歐投資協定的努力，歐盟委員會貿易與農業發言人費雷爾（Miriam García Ferrer）事後轉發東布羅夫斯基斯幕僚莫克（Vanessa Mock）的推特，並解釋說協定仍在翻譯和審查，「協定被批准的前景將取決於情況如何變化」。

大公報報導，梅克爾5日在德國聯盟黨聯邦議院黨團有關跨大西洋關係的視訊會議上指出，中歐投資協定將讓德國在市場准入方面得到更多的互惠待遇，也將令中歐貿易向著雙方互利的方向發展。

梅克爾說，無論是應對氣候變化、WTO改革還是其他全球性問題，「如果拋開中國或與中國對抗，我們都無法解決問題」。她表示，中國提出「力爭2030年前實現碳達峰」和「2060年前實現碳中和」目標，是鼓勵多邊主義的積極信號。

雖然梅克爾力挺協定，但她即將於今年9月卸任；德國乃至歐盟對協定的態度，或將受到近期支持率急升的德國綠黨影響。德國綠黨雖然曾批評中國人權議題，但該黨外交政策發言人諾里普爾也曾表示，必須要在氣候變遷等事情上與中國合作。

對此，中國外交部發言人汪文斌6日稱，中歐投資協定的本質是互利互惠的，協定符合雙方的利益，也有利於世界。中方願同歐方保持溝通和協作，共同推動協定早日生效。

中歐雙方在去年12月30日共同宣布完成中歐投資協定談判，但歐盟方面仍須將文本交由各成員國審批通過，再進入歐洲議會審批程序後才能生效。然而，中國在新疆與香港的人權議題近來受到歐盟多國重視，而中方也透過制裁反制，雙方情勢發展似乎已對協定審批進程構成阻礙。

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