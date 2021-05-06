涉違港區國安法 港「光城者」7人被捕

主張武力革命的香港 「反送中 」運動學生組織「光城者」6日表示，有成員6日一早被警方拘捕，警方指他們涉嫌違反港區國安法。

「光城者」6日在社群 平台臉書留言，各成員遭警員上門拘捕，現正被警方拘留，已有律師前往了解情況。留言聲稱：「政治打壓不會令我們卻步，光城者剩餘成員必將堅守啟迪民智的宗旨，並繼續薈萃英才，對抗暴政。」

另據「香港01」報導，「光城者」有七名成員被捕，事件起因是四名成員6日潛入將軍澳一所學校盜竊，校方保安發現後報警求助，警員當場逮捕各人。

報導表示，警方隨後到被捕者家中搜查，查獲一些「港獨」物品，接著拘捕「光城者」另外3名成員，包括發言人阮嘉謙。報導稱，被捕7人全部涉嫌違反港區國安法。

網上資料顯示，「光城者」於前年「反送中」爆發期間成立，成員主要是中學生，他們曾在社群平台留言，指「武裝起義」和「武裝革命」是香港「唯一出路」。他們也被某些人視為「煽暴組織」。

今年1月，「光城者」多名成員曾在旺角及沙田擺設街站，向市民介紹各地「武裝起義」的歷史，警方其後圍封街站，同時控告他們違反防疫限聚令。