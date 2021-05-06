習近平談全球疫情：各國領導力、制度優越性高下立判

中國國家主席、中共總書記習近平。(美聯社)

中共黨刊「求是」日前刊出總書記習近平 年初時的講話。他說，當前世界最主要的特點就是一個「亂」字；而從疫情 全球大流行來看，「各國的領導力和制度優越性如何，高下立判」。

「求是」網站4月30日刊出這篇題為「把握新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局」的文章，是習近平1月11日在「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的19屆五中全會精神專題研討班」的講話。

據發布，習近平提到當今世界正經歷百年未有之大變局時說，最近一段時間以來，世界最主要的特點就是一個「亂」字，而這個趨勢看來會延續下去。

他接著表示，這次應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情全球大流行，「各國的領導力和制度優越性如何，高下立判。時與勢在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在」。

習近平認為，中國 發展面臨的機遇和挑戰之大都前所未有，總體上機遇大於挑戰。

他在講話中不只一次引用已故中共領導人毛澤東的話，像是：「無論處於怎樣複雜、嚴重、慘苦的環境，軍事指導者首先需要的是獨立自主地組織和使用自己的力量。被敵逼迫到被動地位的事是常有的，重要的是要迅速地恢復主動地位。」

習近平引用上述這段話稱，只有立足自身，把國內大循環暢通起來，努力煉就百毒不侵、金剛不壞之身，就能發展下去，「沒有任何人能打倒我們、卡死我們！」

他要求加快構建新發展格局，增強生存力、競爭力、發展力、持續力，確保中華民族偉大復興進程不被遲滯甚至中斷。

習近平還表示要注意防範一些認識誤區，不能片面強調「以國內大循環為主」，就主張在對外開放上進行大幅度收縮；也不能片面強調「國內國際雙循環」，就不顧國際格局和形勢變化。

他還說，不能一講解決「卡脖子」技術難題，就以為是什麼都要自己做、搞重複建設，專盯「高大上」項目，不顧客觀實際和產業基礎，結果成了「爛尾」項目。對照先前中國有多個半導體公司還未正式投產就爛尾收場，這番話似意有所指。