中澳關係再惡化 雙方交鋒一次看

中澳關係再惡化，圖為澳洲駐北京大使館。(美聯社)

中澳近年因南海爭議、國安等問題陷入磨擦。澳洲 日前宣布取消北京 與維多利亞州的「一帶一路」協議，中國 今天則宣布無限期暫停中澳戰略經濟對話機制活動，關係再度惡化。

中國過去一直是澳洲最大貿易夥伴，十分倚賴澳洲礦產資源，中國資本先前也大舉投入澳洲房市。2014年11月，中國國家主席習近平赴澳洲進行國是訪問，雙方半年後簽署自由貿易協定（FTA），可說是中澳關係最佳時期。

不過，澳洲在2016年7月南海仲裁結果出爐後和北京唱反調，對中國力推的「一帶一路」倡議反應冷淡，2017年又多次以國安為由擋下中方投資案，使雙方關係陷入低潮。自當年起，中國和澳洲雙方領導人就未再進行互訪。

當時，澳洲媒體輪番指控中國「滲透」，以間諜操控在澳的商人和留學生，並透過獻金影響澳洲政治進程。最終促使澳洲政府修改法例，禁止外國政治捐款，並在2018年通過兩項法案，要求為外國辦事的人士向澳洲政府申報活動，以及收緊間諜定義、引入多項與外國干預有關的罪行。

澳洲更在2017年11月發表14年來首部外交政策白皮書，對中國日益擴張的影響提出警告，指北京無視二戰結束以來國際間「基於規則的秩序」，並對中國在南海軍事擴張恐致亞洲衝突表達關切。

2018年起，澳洲政府也以國家安全為理由，禁止中國電訊商中興通訊和華為參加澳洲的5G網路建設。

對於上述指控，中國均予否認，並指責澳洲政府陷入冷戰思維，對中國訴諸意識形態偏見，為中澳關係製造壁壘。

而隨著中澳關係漸趨惡化，自2019年起，澳洲公民在中國遭拘捕的狀況頻傳。

中國前外交官、澳洲籍異議作家楊恆均2019年初入境廣州後，因涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，遭北京市國家安全局採取強制措施進行審查；並於8月23日被控涉嫌犯下「間諜罪」遭正式逮捕。

曾是澳洲兩大政黨金主，且涉及多項促進中國利益爭議的中國富商黃向墨則在同年2月傳出申請入籍澳洲被拒，同時因為居留簽證被取消，無法返回澳洲。

之後，在官媒中國環球電視網擔任主播的澳洲公民成蕾（Cheng Lei）又於去年8月被控涉嫌違害國安而遭拘捕。澳洲廣播公司（ABC）記者伯特爾斯（Bill Birtles）與澳洲金融評論報（Australian Financial Review）記者史密斯（Michael Smith）隨後也在被中國國安人員問話後，逃往外館尋求庇護數天，並漏夜離境。

中國外交部當時則指控澳洲安全情報機構，於同年6月下旬以「可能違反澳大利亞反外國干涉法」為由，對新華社、中央廣播電視總台、中新社駐澳洲的4名記者，進行突擊搜查和盤問，並扣押工作電腦、手機，以及記者子女使用的兒童平板電腦、電子玩具等物品。

另外，中國自去年5月起針對澳洲大麥開徵關稅，8 月起又針對葡萄酒採取相同做法，之後甚至要求能源企業和鋼鐵廠停止自澳洲進口煤炭。

分析普遍認為，這是中國對澳洲採取報復行為，以回應澳洲禁止華為參與5G網路基礎建設、訂立反外國干預法案，以及向國際社會倡議要獨立調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情來源。

不過，澳洲國會仍在去年底通過一項對外關係新法案，讓聯邦政府有權否決州當局、大學跟外國簽訂的協議。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）政府今年4月便運用新法，取消北京與維多利亞州（Victoria）的「一帶一路」協議；緊接著又在5月3日宣布，正在檢討中國嵐橋集團租賃達爾文港（Darwin Port）99年的租約，且有可能予以廢止。

外界普遍分析，莫里森可能援引去年12月通過的新法，取消中國企業長期租用達爾文港和紐卡索港（Newcastle）的合約。

為此，中國國家發展改革委員會6日發表聲明，聲稱澳洲聯邦政府某些人士近期「基於冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措」，中方決定自即日起，無限期暫停與澳洲聯邦政府相關部門共同組織協調的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。