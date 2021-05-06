想逃離印度卻走不了？中國公民爆：中悄悄禁止僑民返國

印度第二波新冠肺炎疫情持續升高，單日新增病例再度破40萬例，達到41萬多例；同日死亡人數達3979人，逼近4000人大關。（路透）

正當台灣 準備以包機接回在印度 僑民之際，在印度工作的中國 公民抱怨，中國政府在沒有公開宣布下，透過要求印度政府不發給通行證方式，禁止在印度的中國公民搭機返國。

中央社今天上午曾試圖聯繫新德里的中國大使館，但包括媒體、領事等部門電話都無人接聽。也就是當在印度的中國公民有緊急危難時，求助無門。

印度第二波新冠肺炎疫情持續升高，昨天單日新增病例再度破40萬例，達到41萬多例；同日死亡人數達3979人，逼近4000人大關。

南韓已在考量撤僑專機接回在印度的韓僑；日本還在開日僑專機；台灣正調查印度台僑返台意願，準備安排包機。

不過，一名在印度科技製造領域工作的中國籍張先生說，他原本安排了假期搭機返回中國，一方面也躲避這波嚴重的疫情。由於多數印度城市採行較嚴格的人員流動管制措施，必須上網申請e-Pass通行證才能搭車出門。沒想到他的申請被拒，經詢問，核發通行證單位要求公司出具休假返國等相關文件證明，但再次遞交文件後還是被拒。

張先生說，經多方打聽，才知道是中國駐印度大使館已通知印度，中國政府暫時不讓在印度的中國公民返國，要求印方不要發通行證讓中國公民到機場搭機。他對中國政府這種偷偷摸摸禁止公民返國的行徑，感到非常憤怒。

台灣廠商在印度的台籍幹部表示，他有一名中國同事在中國共產黨民族主義教育薰陶下非常「愛國」，但在這名中國同事想返國碰釘子後，第一次看到這名同事痛罵中國政府，著實令他驚訝。

中國與印度部隊在拉達克邊境發生死傷衝突後，印度政府除不再核發簽證給中國人外，也要求持商務簽證的在印度中國人返國，在印度的中國人已少了許多。

但由於富士康等蘋果供應鏈的生產線需要中國工程師，與印度政府幾經交涉，印度政府去年10月到12月以公司集體申請、整批核發商務簽證方式，首次放行在蘋果等供應鏈的中國工程師再度到印度工作；之後也都以同樣方式，放行中國工程師來印度工作。

據悉，僅富士康集團及協力廠在清奈（Chennai）的蘋果供應鏈工廠，就有上百名中國工程師。

中國駐印度大使孫衛東4月30日接受環球網專訪時宣稱，在印度的中資企業員工、留學生、華僑與中國駐印度使館保持緊密聯繫，使館提供專家指導建議和發放防疫物資。