印度疫情失控 中手機廠恐面臨產能、供應鏈雙殺

印度新冠疫情失控，專家預測印度實際感染人數要比公布的數字多三至五倍。新華社

印度 是僅次於中國的第二大手機 造國，蘋果、三星、小米等手機品牌都在當地設廠，但印度疫情 失控，恐影響手機產能降至60%，如果疫情加劇，中國手機廠商將面臨供應鏈緊張和城市封鎖所造成的雙重挑戰。

IT時報報導，印度中資手機企業協會秘書長楊述成指出，目前生產仍是正常，但產能有點不夠，只有平時的60%。產能不夠有三個原因：一是受疫情直接影響，工廠需要加強抗疫和防護措施，部分工人無法上班；二是缺少晶片，特別是對於中低端手機或電子製造來說；三是中印關係也影響著工廠的產能，比如中國運往印度的部分物料送不到。

「諾伊達是陸企在印度投資的重要聚集地之一，集中100多家中國工廠，包括OPPO、vivo、傳音、合力泰等都在諾伊達設有工廠。」楊述成說，疫情以來，這些工廠的部分陸幹已陸續回國，目前在印中方員工只有平時的三成，仍有50名管理人員從2019年底開始就一直堅守在崗位上。

楊述成擔心，如果疫情加劇，中國手機廠商將不得不面臨供應鏈緊張和城市封鎖所造成的雙重挑戰。

研究機構Counterpoint預測疫情將致使印度手機市場景氣度下滑。由於印度新德裡、孟買智能手機銷量幾乎占整個市場的25%，目前出現在上述地區的第二波新冠疫情大爆發及由此引起的限制措施，將可能使4至6月印度智能手機出貨量減少10%至15%，預計約為500萬台。

不過，最大的挑戰不是工廠而是供應鏈。雖然出貨量整體下降，但印度市場仍掌握在中國產手機品牌手中。

IDC報告顯示，2020年印度智能手機市場排名前五的手機品牌中，有四個來自中國品牌，其中小米在印度智能手機市占率27%，排名第一；三星排名第二，占20%，接著為vivo占18%、realme占13%和OPPO占11%。

近日，小米集團全球副總裁、小米印度業務負責人馬努·庫馬爾·賈恩在個人社交平台上透露，小米印度的兩名員工因感染新冠而去世。