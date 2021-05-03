中國駐日使館諷美國死神又刪文 傳因以色列不滿

中國駐日本大使館上月上傳一張諷刺美國是死神的插圖至推特，隨後又將推文刪除。媒體報導，這是因為插圖內死神的鐮刀上繪有以色列國旗，被以色列要求刪文。(擷自推特)

中國 駐日本大使館 上月上傳一張諷刺美國是死神的插圖至推特（Twitter），隨後又將推文刪除。媒體報導，這是因為插圖內死神的鐮刀上繪有以色列 國旗，被以色列要求刪文。

中國駐日大使館4月29日上傳的插圖顯示，身著類似美國國旗的死神手持鐮刀，正在敲「埃及」的大門。當死神經過門上寫有伊拉克、利比亞、敘利亞等房間後，都有血從房內流出。仔細一看，鐮刀上還有以色列國旗的圖樣。

中國大使館並在推文上說，「如果美國帶著『民主』來，結果就會變成這樣」。

「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）報導，以色列駐日本大使班阿里（Yaffa Ben-Ari）4月30日告訴中國駐日大使，這張插圖把以色列妖魔化，對方則說他沒注意到畫中有以色列的圖樣。

以色列外交部亞太司副司長柯恩（Gilad Cohen）也聯繫中國駐以色列大使館，告知對方這則推文。

班阿里和柯恩致電中方後1個小時內，推文就遭到刪除，但中國駐日大使館並未推文致歉。

日本朝日新聞報導，中國駐日大使館上傳這則推文，研判應是受到美國總統拜登（Joe Biden）發表國會聯席演說影響。拜登在演說中把中國國家主席習近平稱為「專制主義者」，並強調民主主義的優越性。

中國外交部發言人趙立堅4月26日也曾在推特貼文，附上一張模仿日本浮世繪的畫作，諷刺日本政府決定將「核廢水」排放入海。日本外務省已向中方提出抗議，並要求刪除推文，但趙立堅不為所動。