香港「新聞自由指數」 創8年新低

港人抗議港府持續打壓新聞界。(美聯社)

時值「世界新聞自由日」，香港 記者協會公布最新香港「新聞自由指數 」，新聞從業人員指數評分創八年來新低，記協指寒蟬效應影響言論自由。

香港記者協會借「世界新聞自由日」公布最新的「新聞自由指數」，這一指數分為公眾和新聞從業人員兩部分，以零至100評分，其中新聞從業人員的指數為32.1分，較上年跌4.1分。

367名受訪的新聞從業人員，九成認為香港新聞自由倒退；近七成受訪者指北京官員近年的言行強調一國先於兩制，令他們在報導時感到不安；有四成受訪者表示，上級曾就關於香港獨立的討論向他們施壓，要求不作或減少報導。

在公眾受訪部分，逾千名受訪者給予香港「新聞自由指數」為42.6分，較上年微升0.7分，仍是有調查以來的第二低分，其中三個分項的評分下跌0.5分至0.9分不等，包括是否有足夠法例確保記者採訪時可順利獲取所需資訊、傳媒發揮的監察功效及傳媒立場取態的多元化程度等。

香港記協主席楊健興說，香港新聞自由狀況悲觀，未知何時見底，威脅來自法律和當局權力。他說，社會走向極權化，侵蝕新聞自由，去年港版國安法 實施後，寒蟬效應影響言論自由。最近有記者向他反映，比以往難找受訪者做評論，包括民主派人士，憂慮可能被指違法。

楊健興質疑當局，在2019年反送中運動後不再配合傳媒採訪而是阻撓，亦限制傳媒查冊做調查報導，對記者不友善及敵視。港版國安法制定後，港府持續打壓新聞界，警方搜查新聞機構，令採訪工作寸步難行。