美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

中國航母遼寧艦。（路透）

前中共 海軍副參謀長宋學8日被宣布涉嫌嚴重違紀違法，並被終止全國人大代表資格。旅美前中共海軍中校姚誠認為，遼寧艦 連遭美艦跟監穿插顏面掃地，代表實戰能力不足，宋學便是因此被究責。

自由亞洲電台報導以「遼寧號的關鍵人物」一詞形容宋學，原因是宋學曾多次公開亮相，說明共軍航空母艦的建設與發展等。而姚誠任職中共海軍司令部期間，與長期在新裝備業務「933辦公室」共事的宋學，有良好關係。

根據報導，姚誠表示，花費大量時間和金錢，卻製造出兩艘「不能打仗」的航空母艦（遼寧艦及山東艦），中共中央軍委對遼寧艦的表現「很不滿意」。日前遼寧艦航艦編隊航行期間，被美國 及日本軍艦穿插得「七零八落，這在國際上丟人了」。

姚誠直指，還有一個原因是，中共總書記習近平「對海軍裝備一直不滿意」。在這樣的情況下「沒有合適的人，只有拿他開刀，他從頭到尾參與遼寧號這件事，包括飛行訓練，入列，都參與了」。

他指出，已故前中共海軍副司令賀鵬飛當年主導從烏克蘭購買瓦良格號航艦（遼寧號前身），耗費巨資改造為遼寧號。賀鵬飛在2001年3月逝世後，秘書宋學獲得升職，便負責瓦良格號的改造工程，並負責遼寧號艦載機飛行訓練。

姚誠表示，當時購買瓦良格號，中共海軍很多人不同意。理由是，瓦良格號甲板的滑躍式起飛屬於應淘汰類型，當時美國航艦已在建置電子彈射系統，滑躍式起飛「打不了仗」。事實證明，當年中共海軍的「決策是錯誤的」。

他並透露，宋學在相當長的一段時期內負責遼寧艦的改裝和艦載機飛行員訓練，飛行訓練曾「造成多人傷亡」。