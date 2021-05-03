我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾是重災區 義大利小鎮竟出現新冠「超級免疫者」

3度重申台海和平 美日外長同意聯合應對中國問題

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

中央社台北3日電
中國航母遼寧艦。（路透）
中國航母遼寧艦。（路透）

中共海軍副參謀長宋學8日被宣布涉嫌嚴重違紀違法，並被終止全國人大代表資格。旅美前中共海軍中校姚誠認為，遼寧艦連遭美艦跟監穿插顏面掃地，代表實戰能力不足，宋學便是因此被究責。

自由亞洲電台報導以「遼寧號的關鍵人物」一詞形容宋學，原因是宋學曾多次公開亮相，說明共軍航空母艦的建設與發展等。而姚誠任職中共海軍司令部期間，與長期在新裝備業務「933辦公室」共事的宋學，有良好關係。

根據報導，姚誠表示，花費大量時間和金錢，卻製造出兩艘「不能打仗」的航空母艦（遼寧艦及山東艦），中共中央軍委對遼寧艦的表現「很不滿意」。日前遼寧艦航艦編隊航行期間，被美國及日本軍艦穿插得「七零八落，這在國際上丟人了」。

姚誠直指，還有一個原因是，中共總書記習近平「對海軍裝備一直不滿意」。在這樣的情況下「沒有合適的人，只有拿他開刀，他從頭到尾參與遼寧號這件事，包括飛行訓練，入列，都參與了」。

他指出，已故前中共海軍副司令賀鵬飛當年主導從烏克蘭購買瓦良格號航艦（遼寧號前身），耗費巨資改造為遼寧號。賀鵬飛在2001年3月逝世後，秘書宋學獲得升職，便負責瓦良格號的改造工程，並負責遼寧號艦載機飛行訓練。

姚誠表示，當時購買瓦良格號，中共海軍很多人不同意。理由是，瓦良格號甲板的滑躍式起飛屬於應淘汰類型，當時美國航艦已在建置電子彈射系統，滑躍式起飛「打不了仗」。事實證明，當年中共海軍的「決策是錯誤的」。

他並透露，宋學在相當長的一段時期內負責遼寧艦的改裝和艦載機飛行員訓練，飛行訓練曾「造成多人傷亡」。

中共 遼寧艦 美國

上一則

上海拚打疫苗 找偶像女團SNH48助陣 現場「蓋章」

延伸閱讀

遼寧艦南海結訓 官宣山東艦也來 未來將上演雙航母訓練

遼寧艦南海結訓 官宣山東艦也來 未來將上演雙航母訓練
傳台日監控中國軍艦 台防長：沒刻意和哪個國家合作

傳台日監控中國軍艦 台防長：沒刻意和哪個國家合作
影片曝光…印尼潛艦罹難官兵 生前高唱「再見」

影片曝光…印尼潛艦罹難官兵 生前高唱「再見」
海軍副參謀長宋學 涉嚴重違紀違法落馬

海軍副參謀長宋學 涉嚴重違紀違法落馬

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
中國民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。新華社

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

2021-04-29 09:53
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員
63歲莎朗史東開心毛小孩回家團圓 大秀泳裝身段

63歲莎朗史東開心毛小孩回家團圓 大秀泳裝身段