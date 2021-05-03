我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3242萬人確診 完成接種者1.04億

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

太過耀眼致刺眼 外媒分析：趙婷成功令中國難堪

中央社 / 台北3日電

華裔導演趙婷在奧斯卡拿下多項大獎引起全球關注，中國卻對此噤聲。外媒分析，趙婷在美國展現才華並成功，卻沒有選擇回到中國，對中國而言是場惡夢，這比稱中國「充斥謊言」更加難堪。

中國出生的趙婷以「游牧人生」（Nomadland）奪奧斯卡最佳導演獎與最佳影片，但趙婷過去受訪曾稱「中國充斥謊言」，挑動中國民族情緒。趙婷的得獎，讓中國官方十分尷尬，不置一詞。

華盛頓郵報4月30日刊發一篇名為「趙婷代表了美國夢，以及中國共產黨的惡夢」評論，指外界普遍認為中國出生的趙婷，在美國電影工業領域拍攝一部質疑美國社會與經濟的電影，並獲得奧斯卡的肯定。這對中國政府而言原將是大大提升聲望的時機，但中國事實上對她感到懼怕。

文中引述好萊塢製片人芬頓（Chris Fenton）觀察指出，趙婷的成就體現了美國夢，「一個從國外來到美國的人，進入了一個困難的產業中並獲得成功」。

然而這樣的勵志故事在芬頓眼中，反而是中國最恐懼的。

他說，趙婷才華洋溢，然而她離開了祖國，並在美國找到了更廣闊的自由，最重要的是，她在達成偉大的成就後，沒有回到中國。「這比起她稱中國『充滿謊言』，更讓中國恐懼」。

芬頓進一步形容，如果趙婷在得到這些榮譽、教育、專業知識與經驗後，仍決定長居海外而非回到中國，那麼她對中共而言就是一個「瑕疵」。除非她和姚明做了同樣的事，「征服了世界的舞台，但又回到了祖國，否則（她與中國的）問題永遠不會消失」。

無獨有偶，另一篇美國之音5月3日的報導也提到，趙婷與中國間的緊張關係，以及趙婷「既亮眼又刺眼」，反讓迪士尼影業陷入矛盾。

報導提到，中國已經是迪士尼影業極為重要的市場，旗下製作超級英雄電影的漫威影業，更是迪士尼手裡會下金蛋的母雞，相關作品在中國的市場向來是獲利滿滿。

由趙婷執導的漫威超級英雄電影「永恆族」預定今年11月在全球上映。然而，目前趙婷和中國間的情形，恐怕也成為迪士尼不得不出手解決的難題。

這篇報導中同樣引述芬頓的看法指出，「與『永恆族』相關的人員，一定都會勸她（趙婷）釋放善意，需要她平衡困難的形勢，完全保持沉默也不行。」

報導提及，迪士尼的中國元素作品，因中國的政治風險因素而「滑鐵盧」並非第一次。

為了吸引中國觀眾並提高認同度，迪士尼在2020年推出以中國為背景的作品「花木蘭」，並找來中國演員劉亦菲、鞏俐、李連杰、甄子丹等人演出。

不過這部作品不但沒有抓住中國人的心，更因為劉亦菲在電影上映前公開支持香港警察的發言，以及在片尾名單向新疆吐魯番公安局的機構致謝，於全球引發許多抗議與抵制。

中國 趙婷 美國

上一則

音樂節VS反封鎖 路透登武漢和西方派對

下一則

因拘禁無法履行職務 林卓廷辭任香港民主黨副主席

延伸閱讀

「無依之地」拍攝地 盼電影帶動小鎮觀光

「無依之地」拍攝地 盼電影帶動小鎮觀光
盧燕稱讚趙婷：作品很淳樸 鏡頭非常美 是中國人的驕傲

盧燕稱讚趙婷：作品很淳樸 鏡頭非常美 是中國人的驕傲
從「中國驕傲」到全網刪帖 封殺趙婷？中外交部拒回應

從「中國驕傲」到全網刪帖 封殺趙婷？中外交部拒回應
「讓我們站在一起」 趙婷籲：停止仇恨任何人

「讓我們站在一起」 趙婷籲：停止仇恨任何人

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
中國民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。新華社

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

2021-04-29 09:53
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35
甘肅隴南一群大媽為了挪出一塊地跳廣場舞，一邊喊著加油，一邊合力徒手推開一輛轎車。影片截圖

一群大媽為跳廣場舞 停車場裡徒手推走汽車

2021-04-27 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員
帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳