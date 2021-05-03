太過耀眼致刺眼 外媒分析：趙婷成功令中國難堪

華裔導演趙婷 在奧斯卡拿下多項大獎引起全球關注，中國 卻對此噤聲。外媒分析，趙婷在美國 展現才華並成功，卻沒有選擇回到中國，對中國而言是場惡夢，這比稱中國「充斥謊言」更加難堪。

中國出生的趙婷以「游牧人生」（Nomadland）奪奧斯卡最佳導演獎與最佳影片，但趙婷過去受訪曾稱「中國充斥謊言」，挑動中國民族情緒。趙婷的得獎，讓中國官方十分尷尬，不置一詞。

華盛頓郵報4月30日刊發一篇名為「趙婷代表了美國夢，以及中國共產黨的惡夢」評論，指外界普遍認為中國出生的趙婷，在美國電影工業領域拍攝一部質疑美國社會與經濟的電影，並獲得奧斯卡的肯定。這對中國政府而言原將是大大提升聲望的時機，但中國事實上對她感到懼怕。

文中引述好萊塢製片人芬頓（Chris Fenton）觀察指出，趙婷的成就體現了美國夢，「一個從國外來到美國的人，進入了一個困難的產業中並獲得成功」。

然而這樣的勵志故事在芬頓眼中，反而是中國最恐懼的。

他說，趙婷才華洋溢，然而她離開了祖國，並在美國找到了更廣闊的自由，最重要的是，她在達成偉大的成就後，沒有回到中國。「這比起她稱中國『充滿謊言』，更讓中國恐懼」。

芬頓進一步形容，如果趙婷在得到這些榮譽、教育、專業知識與經驗後，仍決定長居海外而非回到中國，那麼她對中共而言就是一個「瑕疵」。除非她和姚明做了同樣的事，「征服了世界的舞台，但又回到了祖國，否則（她與中國的）問題永遠不會消失」。

無獨有偶，另一篇美國之音5月3日的報導也提到，趙婷與中國間的緊張關係，以及趙婷「既亮眼又刺眼」，反讓迪士尼影業陷入矛盾。

報導提到，中國已經是迪士尼影業極為重要的市場，旗下製作超級英雄電影的漫威影業，更是迪士尼手裡會下金蛋的母雞，相關作品在中國的市場向來是獲利滿滿。

由趙婷執導的漫威超級英雄電影「永恆族」預定今年11月在全球上映。然而，目前趙婷和中國間的情形，恐怕也成為迪士尼不得不出手解決的難題。

這篇報導中同樣引述芬頓的看法指出，「與『永恆族』相關的人員，一定都會勸她（趙婷）釋放善意，需要她平衡困難的形勢，完全保持沉默也不行。」

報導提及，迪士尼的中國元素作品，因中國的政治風險因素而「滑鐵盧」並非第一次。

為了吸引中國觀眾並提高認同度，迪士尼在2020年推出以中國為背景的作品「花木蘭」，並找來中國演員劉亦菲、鞏俐、李連杰、甄子丹等人演出。

不過這部作品不但沒有抓住中國人的心，更因為劉亦菲在電影上映前公開支持香港警察的發言，以及在片尾名單向新疆吐魯番公安局的機構致謝，於全球引發許多抗議與抵制。