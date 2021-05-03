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每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

浙江物流五一加班 老闆：印度客戶等製氧機救命

 記者賴錦宏／即時報導
印度今天通報，連續第12天新冠肺炎單日確診超過30萬例，累計近2000萬例。 圖╱GettyImages
印度今天通報，連續第12天新冠肺炎單日確診超過30萬例，累計近2000萬例。 圖╱GettyImages

印度新冠肺炎疫情失控，連續多日確診數字超過30多萬宗。在浙江義烏市的城北路，疫情前曾有多間印度餐廳及印度小工藝品商店經營，放眼望去街上大多都是印度人，因而有「印度街」之稱。

據錢江晚報，疫情下，多間店舖因員工滯留印度而結業，昔日的熱鬧場景不再。在印度疫情爆發後，不少批發商及外貿公司的訂單量銳減。然而，在「印度街」經營物流公司的謝瓊卻格外忙碌，在五一假期間更要加班，只為盡快將手上的製氧機送往印度。

謝瓊經營的物流公司是專門針對印度的航空物流。她透露，從4月20日起，其公司的訂單突然上漲，甚至直接爆單，客戶下單幾乎都是製氧機和血氧儀。謝瓊稱，近幾日接連接到一些熟客生病的消息，甚至有客戶連帶着工廠100多個員工，都等候製氧機救命，惟因為航空公司都沒有位置，她只能在五一假期間加班，盡量為客戶排上艙位出貨。

在義烏國際商貿城，王許雪經營的玩具店有上千種款式的毛絨娃娃和毛絨包，主要銷往中東和南美，其中印度客商的佔比約30%。她表示，有2、30位印度客商都是熟客，以前幾乎每月會下幾次訂單，但她近一個月都沒有收到印度的訂單，有部分印度客商下單後卻聯繫不上，目前大概有2、30萬（人民幣，下同）的貨物積壓在倉庫。

同樣經營毛絨娃娃批發生意的吳厚興表示，有熟客下訂單後卻遲遲沒有動靜，他準備好貨物後，最終只換來對方一句「我們這邊已經封城了」。由於巴基斯坦、印尼、菲律賓等地的訂單已逐漸恢復正常，因此對於大多商戶而言，印度市場的暫時缺失並無太大影響。

然而，對於只專注於印度市場的小型外貿公司而言，印度疫情爆發無異是滅頂之災。金女士在義烏市一間主營文具、日用品、鑰匙扣等雜貨的外貿公司工作，在高峰期時，公司每周都要出貨7、8個貨櫃，物流的訂單量約20至30萬單。惟自去年起，公司每周只出3、4個貨櫃，本周更是沒有訂單，公司幾乎停擺。

金女士稱，公司員工已從原有的5個人減為3個人，印度籍老闆正在印度家中隔離，現時難以聯繫上。她表示，由於其工資與出單量直接掛鉤，若訂單量持續減少，自己只能另謀出路。

印度 疫情 封城

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