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疫情為由、不准離校 河北上百大學生衝破封鎖出校門

中國新聞組／北京3日電
學生突破封鎖衝出校門。(視頻截圖)
學生突破封鎖衝出校門。(視頻截圖)

河北地質大學日前以疫情為由，下令學生不得在勞動節長假期間離校。但北校區約100名學生近日推開閘門，從校園內興高采烈地蜂擁而出，引起熱烈討論。校方則回應，這些學生已受到批評。

5月1至5日是中國五一勞動節假期。由於長達5天，加上不少人今年初響應官方不回家過年的號召，中國全境1日起出現大批出外旅遊及返鄉人潮，鐵公路車站及機場都擠滿旅客，高速公路也出現壅塞。因此，河北地質大學禁止學生在假期離校的作法，引起學生不滿。

中央社引述媒體報導，位在河北省石家莊市的河北地質大學北校區，日前有約100名學生聚集在校門口，一度與保全人員對峙。但影片畫面顯示，保全人員也僅有寥寥數人，且未見到其他校方人員。

根據畫面，學生中有人趁保全人員不注意推開閘門，率先從閘門縫隙衝出校門，其他學生見狀紛紛接著湧出，還回頭鼓勵校內其他同學大膽出校。一些學生更高興地舉起大姆指叫好。

相形之下，保全人員寡不敵眾，根本無力阻止，只能眼睜睜看著這些學生離開學校。而在影片中，並未見到有警察或其他治安維護人員出現在校門口。

據報導，河北地質大學安全處張姓人員表示，校方不允許學生五一勞動節五天假期自行離校，必須經學校審批才能離開，是為了考慮疫情防控的需要。

這名張姓人員表示，「出事了怎麼辦？要互相理解」，「在學校沒有外界的干擾，一旦有什麼情況都可以控制」。

這段影片在中國網路上廣為流傳，且引起網友熱議。較多網友支持學生作法，認為河北目前並非疫區，其他省區學校並沒有這樣的規定，為何要限制學生在長假不得外出？

但也有網友認為，在疫情肆虐全球下，學生遵守防疫規定是必要的。否則日後全國學校、機關、企業及民眾「有樣學樣」，疫情擴大了要怎麼辦？

有跑出來的學生洋洋得意站在學校門口前，舉著大拇指跟眼前的一幕景象合影留念。（ 視...
有跑出來的學生洋洋得意站在學校門口前，舉著大拇指跟眼前的一幕景象合影留念。（ 視頻截圖）

疫情 中國 勞動節

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