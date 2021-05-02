中國官媒嘲諷印度疫情 網友怒轟「小人行徑」急刪文

「中國長安網」1日發布貼文寫道「中國點火VS印度點火」，且打出「印度單日新增確診40萬例」的標註，並配上一張合成圖片，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片，諷刺印度疫情失控。取材自微博

印度 第二波新冠疫情 急遽惡化，世界各國紛紛伸出援手，但中共中央政法委員會旗下官媒《中國 長安網》竟嘲諷地張貼出一則「中國點火VS.印度點火」的地獄梗圖，除引來網友兩極反應外，更引發媒體人和教授關於官方媒體言論尺度的爭論。

「中國長安網」1日發布貼文寫道「中國點火VS印度點火」，且打出「印度單日新增確診40萬例」的標註，並配上一張合成圖片，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片，諷刺印度疫情失控。

不僅如此，中國公安部治安管理局官方微博「中國警方在線」和天津市人民檢察院等官方帳號，也在多個社群平台張貼圖片嘲笑印度，寫道「中國火神山，印度『火神山』」，並標註「印度德里將狗用火葬場改為人用」。

印度4月30日單日新增確診病例突破40萬，刷新世界紀錄，許多醫院的氧氣、呼吸器、病床等醫療物資嚴重短缺，無法收治病患，導致死亡率激增，目前累計已有逾20萬人不幸喪命。

中國中央電視台「新聞聯播」日前報導，中國國家主席習近平就印度疫情致電印度總理莫迪慰問，不料官方機構隨即在5月1日張貼這類「戰狼」貼文。據稱印度駐中國大使館已為此向中方抗議，相關貼文已被刪除。

網友對此罵聲連連，痛批官方泯滅人性「一個國家有必要像這樣圖口舌之快嗎？別讓其他國家笑話咱」、「我去！政府官方的這麼說話？」、「宣發能不能不要老搞出一些小人行徑，看了覺得真丟臉」和「中國長安網發的對比圖就是沒有人性，就是丟人，就是下作」。

連以愛國著稱的《環球時報》總編輯胡錫進也出面發文表示，官方機構的帳號應當在這個時候高舉「人道主義」大旗，表達對印度的同情，將中國社會牢牢置於道義的高地上。