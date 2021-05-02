我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」

阿富汗政府軍激戰塔利班 逾百名叛亂分子喪命

中國官媒嘲諷印度疫情 網友怒轟「小人行徑」急刪文

編譯張君堯／即時報導
「中國長安網」1日發布貼文寫道「中國點火VS印度點火」，且打出「印度單日新增確診40萬例」的標註，並配上一張合成圖片，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片，諷刺印度疫情失控。取材自微博
「中國長安網」1日發布貼文寫道「中國點火VS印度點火」，且打出「印度單日新增確診40萬例」的標註，並配上一張合成圖片，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片，諷刺印度疫情失控。取材自微博

印度第二波新冠疫情急遽惡化，世界各國紛紛伸出援手，但中共中央政法委員會旗下官媒《中國長安網》竟嘲諷地張貼出一則「中國點火VS.印度點火」的地獄梗圖，除引來網友兩極反應外，更引發媒體人和教授關於官方媒體言論尺度的爭論。

「中國長安網」1日發布貼文寫道「中國點火VS印度點火」，且打出「印度單日新增確診40萬例」的標註，並配上一張合成圖片，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片，諷刺印度疫情失控。

不僅如此，中國公安部治安管理局官方微博「中國警方在線」和天津市人民檢察院等官方帳號，也在多個社群平台張貼圖片嘲笑印度，寫道「中國火神山，印度『火神山』」，並標註「印度德里將狗用火葬場改為人用」。

印度4月30日單日新增確診病例突破40萬，刷新世界紀錄，許多醫院的氧氣、呼吸器、病床等醫療物資嚴重短缺，無法收治病患，導致死亡率激增，目前累計已有逾20萬人不幸喪命。

中國中央電視台「新聞聯播」日前報導，中國國家主席習近平就印度疫情致電印度總理莫迪慰問，不料官方機構隨即在5月1日張貼這類「戰狼」貼文。據稱印度駐中國大使館已為此向中方抗議，相關貼文已被刪除。

網友對此罵聲連連，痛批官方泯滅人性「一個國家有必要像這樣圖口舌之快嗎？別讓其他國家笑話咱」、「我去！政府官方的這麼說話？」、「宣發能不能不要老搞出一些小人行徑，看了覺得真丟臉」和「中國長安網發的對比圖就是沒有人性，就是丟人，就是下作」。

連以愛國著稱的《環球時報》總編輯胡錫進也出面發文表示，官方機構的帳號應當在這個時候高舉「人道主義」大旗，表達對印度的同情，將中國社會牢牢置於道義的高地上。

中國公安部治安管理局官方微博「中國警方在線」和天津市人民檢察院等官方帳號，也在多...
中國公安部治安管理局官方微博「中國警方在線」和天津市人民檢察院等官方帳號，也在多個社群平台張貼圖片嘲笑印度，寫道「中國火神山，印度『火神山』」，並標註「印度德里將狗用火葬場改為人用」。取材自微博

印度 中國 疫情

上一則

手機廠地產商一窩蜂投入 中國電動車前景引疑慮

延伸閱讀

等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」

等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」
印度男入境中國解除隔離後檢出陽性 曾到訪多城市

印度男入境中國解除隔離後檢出陽性 曾到訪多城市
印度新增3689人病故再創紀錄 救命氧氣陸續運達

印度新增3689人病故再創紀錄 救命氧氣陸續運達
疫情狂燒…印度單日確診飆破40萬 佛奇建議「封國」

疫情狂燒…印度單日確診飆破40萬 佛奇建議「封國」

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
中國民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。新華社

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

2021-04-29 09:53
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35
甘肅隴南一群大媽為了挪出一塊地跳廣場舞，一邊喊著加油，一邊合力徒手推開一輛轎車。影片截圖

一群大媽為跳廣場舞 停車場裡徒手推走汽車

2021-04-27 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

想撿便宜？不可不知的三種「拍賣房」

想撿便宜？不可不知的三種「拍賣房」
印度單日死3500人、確診逾40萬 佛奇：快鎖國打疫苗

印度單日死3500人、確診逾40萬 佛奇：快鎖國打疫苗
欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行