手機廠地產商一窩蜂投入 中國電動車前景引疑慮

百度、小米、華為、OPPO、恆大等中國 企業，近來爭相宣布投入電動車 研製，卻引起「一窩蜂」的疑慮，不無步入晶片廠後塵的可能。而特斯拉 事件更衍生中國為電動車產業「保內排外」的觀感。

眾所周知，上述企業並非汽車製造商。其中小米、華為、OPPO為手機業；先前已投入無人駕駛的百度屬網路業；恆大更由房地產業起家。但這些中國企業近來紛紛宣布投入電動車製造，引起外界關注。

4月間登場的上海車展，除爆發消費維權糾紛、在中國官方背後操縱下引起軒然大波的特斯拉（Tesla）外，中國本土車廠及上述企業發表的電動車也同時吸引了不少目光，使電動車儼然成為焦點及話題，光芒超過了傳統動力及混合動力車。

綜合中國財經媒體及自由亞洲電台報導，上海車展中，恆大以「恆馳」為品牌一舉推出9款新型電動車，標榜是與瑞典超跑車廠科尼賽克（Koenigsegg）等車廠合作研發。但事後卻被踢爆，這9款電車是只有外殼、沒有剎車和懸吊系統的「模型車」。為此，恆大派出層層保全人員把守舞台，不准觀眾拍攝展示車的底盤。

對於中國電動車產業的前景，中國國內較為樂觀的評論認為，如今中國車廠「彎道超車的機會來了」，有希望與歐美車廠分庭抗禮。但到了2025年，則是中國電動車產業「定生死」的一年，在激烈競爭下，屆時恐將有一大批品牌會消失。

但有評論認為，中國工業的關鍵零組目前仍難實現自給自足，更何包括汽車晶片在內的核心技術，況且製造汽車的難度比手機高得多。如果各路企業還是採用「一窩蜂」的模式投入電動車，不無可能步入各地搶建晶片廠，最後難以為繼而停擺的窘境。

還有人認為，中國國內目前消費力尚未恢復，是不是所有消費者都有能力購買電動車，值得深思。更何況，從「共享單車」到晶片廠，有些企業和地方政府是為了套取中央的財政補貼才投入。一旦走上相同模式，電動車廠屆時如晶片廠般成為「爛尾」，不是沒有可能。

除此之外，特斯拉維權事件讓中國媒體甚至黨政機關競相發聲，一致站在特斯拉對立面，也讓陰謀論四起。除了中國忌憚特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）投入的太空計畫，恐將研發出足以突破現行網路封鎖的技術外，藉「保內排外」保護本國電動車產業，也是外界質疑之處。