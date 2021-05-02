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中國女排教練：得到很好安排保護 東京奧運將非常偉大

記者羅印冲／即時報導
中國隊球員慶祝比賽勝利。新華社
中國隊球員慶祝比賽勝利。新華社

在3:0擊敗日本女排後，中國女排主教練郎平1日表示，如果東京奧運會能夠如期舉行，將是一屆非常偉大的奧運會。

據澎湃新聞報導，郎平率領中國女排當天晚上在東京東部的有明體育館，以3:0戰勝東道主日本女排，取得這場奧運會測試賽的勝利。中國女排自4月25日抵達東京，就一直在這座奧運會排球館中訓練。

中國女排作為奧運會衛冕冠軍和世界杯冠軍，在日本吸引了很大的注意力，日本電視台對比賽進行現場直播，日本奧委會主席山下泰裕也到場觀看比賽。

雖然日本疫情仍然嚴重，包括東京在內的多個地區還處在緊急狀態中，但郎平表示，這次來日本沒有感覺到什麼變化，因為日本方面安排得非常好，全隊基本與外界隔離。她說：「日本方面給我們做了很好的安排和保護，我們在這裡很安心。」

她還說：「每個國家都在控制疫情，如果東京奧運會能夠如期舉行，將非常有意義，也將是一屆非常偉大的奧運會。它能夠在疫情這麼嚴重的情況下，讓所有的運動員和教練員都參加比賽，我覺得是非常了不起的。」

為了準備奧運會排球測試賽，日本排球協會只邀請了中國女排和男排兩支球隊參賽。比賽在沒有觀眾的情況下舉行，除運動員外，包括裁判在內的所有工作人員和記者都要求佩戴口罩，遵守社交距離，入場測量體溫。

對於奧運會在沒有觀眾情況下舉行的可能性，郎平表示能夠理解。她說，即使沒有觀眾入場，大家也會盡全力在場上互相鼓勵，給全世界的電視觀眾呈現最精彩的比賽。

報導說，中國女排這場比賽贏得並不輕鬆，儘管5年前獲得奧運會冠軍的袁心玥、朱婷、張常寧、丁霞、顏妮、龔翔宇都悉數上場，但在以25:16、25:18贏得前兩局後，第三局遭到了日本隊強有力的挑戰，大部分時間處於下風，最後以31:29險勝。

郎平認為「比賽難打」主要是因為好久沒有打比賽，儘管選手很盡力，但整個比賽打得不是很流暢。

有日本記者問，中國隊是奧運會冠軍，這樣的比賽對於日本隊鍛煉價值更大，中國隊有何收穫時，郎平說：「首先，我們已經有500多天沒有出門了，我們也非常渴望出來與國外的球隊交手。我們能看到這麼漂亮的體育館，能有機會在這裡訓練，對我們是很大的幫助。第二，我們也可以向日本女排學習，學習日本女排頑強的防守和快速的進攻，這是非常有好處的。」

她透露中國女排將在2日上午回中國，並表示會遵守中國的防疫要求，回去進行為期三周的隔離。「我們也不能因為這個政策，就不出來比賽，我們會克服困難，也會遵守中國的防疫要求。」

對於奧運會衛冕的機會，她說：「這屆奧運會，小組對手非常強，我們只能從零開始，一點一點去打，歐美這幾個對手非常強，進步也很快，攻防的轉換也非常棒，我們一直在努力進步。」

一同出席記者會的隊長朱婷說，她很珍惜這次出來比賽的機會，因為很久沒有打比賽了，一直希望找回狀態。朱婷也對球館表示了讚揚，稱燈光很舒服。

中國男排隊當天下午以2:3不敵日本男排，男排隊主帥吳勝也對能夠前來日本比賽感到滿意，他說：「對於體育界來說，奧運會項目是大家的項目。因為疫情，這支國家隊組建以來一直沒有出來比賽，這次出來能夠鍛煉一下隊伍，檢驗平時訓練的結果。」

男排隊隊長郭成表示，到達日本後，各方面吃住行保證非常好，感覺非常安心和安全。

中國男排隊將在2日晚與日本男隊進行第二場較量，3日回中國。

東京奧運 日本 中國

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