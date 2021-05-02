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香港電台擬刪社群平台逾一年影片 遭控清洗歷史

中央社台北2日電
香港官方香港電台表示將刪除YouTube等平台中上架超過一年的節目影片，遭質疑是「清洗歷史」。圖為香港電台頻道影片以觀看次數排序，不少熱門影片已上架超過一年。（圖取自RTHK 香港電台YouTube網頁youtube.com）
香港官方香港電台表示將刪除YouTube等平台中上架超過一年的節目影片，遭質疑是「清洗歷史」。圖為香港電台頻道影片以觀看次數排序，不少熱門影片已上架超過一年。（圖取自RTHK 香港電台YouTube網頁youtube.com）

香港官方香港電台表示將刪除YouTube及Facebook等平台中上架超過一年的節目影片，引起爭議。部分人士擔憂，港台一些以議論時政著稱的節目可能被針對，過往報導就此在歷史上消失。

香港電台報導，港台將刪除於YouTube及Facebook等平台上超過一年的節目片段，至於有否具體執行有關措施的時間、哪些節目受影響，港台發言人說，暫時沒有更多說明。

港台發言人說，這項新措施只是與港台官方網頁的做法看齊。目前，民眾可以在香港電台官網上看到過去一年內播出的節目，而YouTube及Facebook平台則不設期限，可以觀看播出超過一年的節目。

香港蘋果日報報導則稱，這是新任香港廣播處長李百全的決定。報導引述香港電台成員表示，李百全此舉「根本是清洗歷史」，收視高的「鏗鏘集」部分影片可能於短時間內消失。

報導說，目前港台YouTube頻道，不少熱播節目的部份集數均已上架超過1年，包括「鏗鏘集」於2019年7 月29日上架的「7.21元朗黑夜」，已累積超過130萬點閱；「7.21誰主真相」，於2020年7月13日上架，目前已累積超過155萬點閱。

「鏗鏘集」編導蔡玉玲之前因向運輸署查問車輛資料作為「反送中」事件報導素材，遭指不符申請用途，被法庭裁定兩項虛假陳述罪名成立，罰款港幣6000元（約927美元）。此案當時被批評打壓新聞自由。

除了「鏗鏘集」，港台節目「頭條新聞」、「視點31」、曾被抽掉內容的「議事論事」，以及「五夜講場」系列等也都是焦點，新措施一旦生效，以上節目播出超過1年的集數可能會馬上被下架。

現在有約114萬人訂閱港台YouTube頻道。李百全上月回覆立法會議員就港台開支預算質詢時表示，由2016年7月1日至2021年2月28日，港台YouTube頻道最高觀看次數的電視節目為「鏗鏘集」，觀看次數達7856萬次，緊隨其後的是「頭條新聞」及「視點31」，觀看次數分別為2591萬次及2426萬次。

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