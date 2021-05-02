晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

全球晶片供應持續短缺之際，美專家擔心大陸恐侵台並奪取台灣的半導體產業，圖為台積電總部大樓外觀。路透

全球大鬧晶片 荒已經半年，半導體業普遍認為缺貨情況將持續到2022年。在全球晶片供應愈發緊俏之際，專家憂心中國 恐為了獲得更多晶片入侵台灣 ，並奪取被形容是台灣「護國神山」的全球晶圓代工龍頭台積電。

福斯財經新聞網報導，華府智庫新美國安全中心（CNAS）高級研究員拉塞爾說：「誰控制了這些微晶片的設計和生產，他們將會為21世紀訂出方向。透過控制台灣半導體產業，中國將控制全球市場。他們將獲得最先進的製造能力，這甚至比控制全球石油更有價值。」全球目前約7成晶片在台灣與南韓製造。

負責科技與國家安全項目的拉塞爾並指出， 半導體是全球科技競爭的原爆點，它們存在於社會運作所需的一切事物之中。

去年底，美國將數十家中國公司列入貿易實體黑名單，其中包括中國最大晶圓代工廠中芯國際，目的是不讓美國技術被解放軍應用在軍事方面。兩周前，美國又將7家陸企列入黑名單，阻止台積電將先進晶片賣給中國。

拉塞爾說：「中國一直嘗試獲得這些設備，但到目前為止還不是很成功。因此，你很容易想到這樣一種情景，即為了控制這一重要產業，北京決定冒險入侵台灣並認為此事是值得的。」