印度疫情嚴峻 寶萊塢演員推特上向中國「求助」

印度 疫情嚴峻,5月1日,一位寶萊塢演員在推特 上向中方「求助」,中國 駐印大使也回覆了。

據澎湃新聞報導,當地時間5月1日,印度寶萊塢演員索努·蘇德在推特發文稱,「我們正試圖向印度運送數百台製氧機。必須遺憾地說,我們很多貨物在中國遇阻。而在印度,我們每一分鐘都在失去生命。我請求中國駐印大使(@China_Amb_India)和中國外交部(@mfa_China)幫我們的貨物清關,這樣我們才能拯救生命。」

We are trying to get hundreds of oxygen concentrators to India. It's sad to say that China has blocked lots of our consignments and here in India we are losing lives every minute. I request @China_Amb_India @MFA_China to help us get our consignments cleared so we can save lives🇮🇳