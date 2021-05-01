印度疫情嚴峻 寶萊塢演員推特上向中國「求助」

印度疫情嚴峻，寶萊塢演員在推特上向中方「求助」，中國駐印大使也回覆了。（取材自推特）

印度 疫情嚴峻，5月1日，一位寶萊塢演員在推特 上向中方「求助」，中國 駐印大使也回覆了。

據澎湃新聞報導，當地時間5月1日，印度寶萊塢演員索努·蘇德在推特發文稱，「我們正試圖向印度運送數百台製氧機。必須遺憾地說，我們很多貨物在中國遇阻。而在印度，我們每一分鐘都在失去生命。我請求中國駐印大使（@China_Amb_India）和中國外交部（@mfa_China）幫我們的貨物清關，這樣我們才能拯救生命。」

We are trying to get hundreds of oxygen concentrators to India. It's sad to say that China has blocked lots of our consignments and here in India we are losing lives every minute. I request @China_Amb_India @MFA_China to help us get our consignments cleared so we can save lives🇮🇳 — sonu sood (@SonuSood) May 1, 2021

幾個小時後，中國駐印大使孫衛東回應了。

孫衛東先是寫道：「蘇德先生，（我們）注意到了你的推特內容。中國將盡最大努力支持印度抗擊新冠肺炎疫情。據我了解，中國飛往印度的貨運航線是正常運轉的。過去兩周，共有61趟貨運航班從中國飛往印度。」

孫衛東說：「我們為印度提供了從中國城市運輸醫療物資的清關和運輸便利。我們將繼續確保向印度出口物資渠道的暢通。」

@SonuSood Noted your twitter info. Mr. Sood. China will do its utmost to support India fighting Covid-19. To my knowledge,freight air routes from China to India are operating normally. The past two weeks have witnessed 61 freight flights from China to India in operation. — Sun Weidong (@China_Amb_India) May 1, 2021

報導引述中國駐印大使曾發推文稱，過去兩周，中國61趟貨運航班為印度運送了急需醫療用品。

孫衛東發推稱，5月1日上午，載有製氧機和其他設備的航班從天津起飛，前往印度。「在過去兩個星期裡，從中國到印度的61趟貨運航班為印度運送了各種急需的醫療用品。今天上午11時15分，載有製氧機和其他設備的最新貨運航班從中國天津起飛，前往印度。」

孫衛東並附上了一些運輸過程的現場圖片。