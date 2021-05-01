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印度疫情嚴峻 寶萊塢演員推特上向中國「求助」

記者羅印冲／綜合報導
印度疫情嚴峻，寶萊塢演員在推特上向中方「求助」，中國駐印大使也回覆了。（取材自推特）
印度疫情嚴峻，寶萊塢演員在推特上向中方「求助」，中國駐印大使也回覆了。（取材自推特）

印度疫情嚴峻，5月1日，一位寶萊塢演員在推特上向中方「求助」，中國駐印大使也回覆了。

據澎湃新聞報導，當地時間5月1日，印度寶萊塢演員索努·蘇德在推特發文稱，「我們正試圖向印度運送數百台製氧機。必須遺憾地說，我們很多貨物在中國遇阻。而在印度，我們每一分鐘都在失去生命。我請求中國駐印大使（@China_Amb_India）和中國外交部（@mfa_China）幫我們的貨物清關，這樣我們才能拯救生命。」

幾個小時後，中國駐印大使孫衛東回應了。

孫衛東先是寫道：「蘇德先生，（我們）注意到了你的推特內容。中國將盡最大努力支持印度抗擊新冠肺炎疫情。據我了解，中國飛往印度的貨運航線是正常運轉的。過去兩周，共有61趟貨運航班從中國飛往印度。」

孫衛東說：「我們為印度提供了從中國城市運輸醫療物資的清關和運輸便利。我們將繼續確保向印度出口物資渠道的暢通。」

報導引述中國駐印大使曾發推文稱，過去兩周，中國61趟貨運航班為印度運送了急需醫療用品。

孫衛東發推稱，5月1日上午，載有製氧機和其他設備的航班從天津起飛，前往印度。「在過去兩個星期裡，從中國到印度的61趟貨運航班為印度運送了各種急需的醫療用品。今天上午11時15分，載有製氧機和其他設備的最新貨運航班從中國天津起飛，前往印度。」

孫衛東並附上了一些運輸過程的現場圖片。

印度疫情嚴峻，寶萊塢演員推特上向中國「求助」。（取材自澎湃新聞）
印度疫情嚴峻，寶萊塢演員推特上向中國「求助」。（取材自澎湃新聞）

印度 中國 推特

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