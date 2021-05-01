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揭祕鄭爽「股權洗澡」逃稅 專家：嘆為觀止

記者戴瑞芬／即時報導
揭祕鄭爽投逃稅首法， 專家指嘆為觀止。（取材自微博）
揭祕鄭爽投逃稅首法， 專家指嘆為觀止。（取材自微博）

中國女星鄭爽因天價片酬偷逃稅，引出75位一線藝人緊急註銷名下逾200家相關公司，更捅出中國演藝圈「陰陽合同」斬草不除根的無底黑洞。稅務師、律師，從事反避稅工作十餘年的專家楊散逸指，和范冰冰利用「稅收大水庫」簡單粗暴的避稅手法相比，鄭爽「股權洗澡」、「關聯方遮蔽」、「流水現金洗錢」的避稅手法，更是令人嘆為觀止。

楊散逸指，如果不是內部人爆料，僅憑外部資料，稅務局根本不可能破案，這也是對陰陽合同一直被公眾質疑稅務局毫無作為的根本原因。

專家揭密，鄭爽僅一部電視劇《倩女幽魂》電視劇， 拿人民幣1.6億的片酬，規避演員限薪令，她的逃稅操作手法，一是透他人代持避免關聯方交易。

由於公司名義股東是沒有關係的其他人，所以之後進行增資和最後接盤的即使是該電視劇的投資方、製片人或者其他利益相關人，也無法發現該交易與鄭爽有任何關係，這個技術叫做「關聯方遮蔽」。

厲害的是「股權洗澡」，原投資團隊從公司成立到離場僅僅一年時間，由於認繳制的關係，成立這個公司雖然註冊資本名溢上是人民幣8000萬，但是實際出資額可能極低，然後透過由他人大額增資但只佔極少數股份的手段，大量資金進入留存收益，最後賣出所持股份，將留存收益按照持股比例獲取交易對價，大額套現離場。這種方法俗稱「股權洗澡」。

還有一招「潤物細無聲」，由於超額增資只影響資本公積科目未影響企業實收資本，同時持股10%的小股東未進行股權變更，所以這次增資行為在企業的工商登記資訊裡是沒有記錄。而全套操作都是符合相關法律規定，真正做到了神不知鬼不覺的逃稅。

專家指，透過這些手法，鄭爽成公將本該納入綜合所得計算的勞務收入，變成了股權轉讓所得，個稅由45%變成了20%。

更高超的還在後頭，就是再衍生的「洗錢」，透過開個餐館、火鍋店這種流水式現金可以直接進個人帳戶的生意，帳目上則是高額裝修費加經營不善，幾年從公司帳面賠完，再股權轉讓就沒有資本公積溢價，自然最後的20%股權轉讓所得也就不用納稅了。

而「流水現金洗錢」的手法，除了開店，還有買賣豪宅，投資高價值房地產，表面上是虧一大筆錢賣掉，之後從對家轉手賺好多倍。

專家指，娛樂圈只不過因為明星名氣大、金額高而備受關注，但現實上其他行業也同樣存在避稅現象。大量中小型製造企業的老闆私人帳戶每年幾千萬上億的交易往來直接逃稅，可能比演藝圈的各種避稅陰陽合同更赤裸裸，連形式合法都做不到。

鄭爽 投資 中國

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