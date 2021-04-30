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中國五一假期起跑 史上人流最旺

特派記者呂佳蓉／北京報導
中國「五一」小長假1日開始，各地火車站30日已出現人潮，圖為山西太原火車站的乘車旅客。（中新社）
中國「五一」小長假1日開始，各地火車站30日已出現人潮，圖為山西太原火車站的乘車旅客。（中新社）

中國1日起展開「五一」連假，中國交通運輸部預計「五一」假期全中國的客運量將達2.65億人次，將是中國史上人流最旺的「五一」假期。中國的旅遊市場一片紅通通，從訂房到租車幾乎都客滿，旅遊收入將達2千億人民幣天量。

今年的「五一」長假自5月1日至5日。5天客運量預計達2.65億人次，平均每天的客運量將達5,300萬人次，客運量比平日高出1倍多。

去年疫情期間的「五一」客運量僅為1.51億人次，前年2019年客運量總數為2.58億人次。今年中國國內防疫有成，加上無法出境遊，造就中國國旅市場大爆發，無論是運價、房價還是旅遊產品的價格，都較往年上漲不少，第三方測評機構capse預計今年「五一」中國國內旅遊收入將超過2千億元人民幣（下同），將遠超疫情前2019年同期1,176億元收入，這也預告中國走出疫情陰霾。

從capse統計的「五一」假期旅遊產品預訂的情況來看，約7成用戶選擇跨省出行；租車訂單量較2019年顯著增長，增幅高達126%，九成訂單也是跨省出行。

酒店訂單也大幅增長。去哪兒大資料研究院院長蘭翔表示，今年「五一」假期中國酒店預訂量已經超過2019年同期4成以上，每晚均價為458元人民幣，比2019年時貴了85元。與去年五一相比，預訂量增幅達8.1倍。

一些網紅城市如三亞的高星級酒店，價格在4千元人民幣以下的房型已經難覓，如亞特蘭蒂斯酒店只剩最低價格為6488元的房間。

三亞太陽灣柏悅酒店更是連8千元的房型都沒有了。民宿訂單量也早早售罄，一些高端民宿價格是平均客單價的4倍。

從機票預訂來看，中國民航局運輸司副司長商可佳表示，今年「五一」假期機票「量價齊升」，明顯高於清明小假期，也高於2019年同期。機票銷售平台統計，今年「五一」機票平均價格較2019年同期上漲超過兩成，假期頭兩天北京至三亞的部分航班經濟艙已經售罄，目前只有上萬元的商務艙在售。

各地交通站點30日陸續出現人潮，北京火車站滿滿是要到外地旅遊的旅客。上海各火車站也出現人潮，3大火車站中的上海站發送旅客17.3萬人，上海南站發送旅客7萬人，上海虹橋站發送旅客33萬7千人，合計發送58萬名旅客，客運量接近單日發送旅客的歷史最高峰。

經過兩年多的籌備，中國北京故宮博物院最新改裝的陶瓷館自5月1日起在武英殿重新開放...
經過兩年多的籌備，中國北京故宮博物院最新改裝的陶瓷館自5月1日起在武英殿重新開放。圖為古陶瓷研究專家耿寶昌（左）預先在新陶瓷館參觀。（新華社）

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