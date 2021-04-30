中國援助印度抗疫 習近平致莫迪慰問電

印度疫情 惡化，中國 近日主動示好，積極籌措抗疫物資運往印度。中國國家主席習近平今天向印度總理莫迪（Narendra Modi）致慰問電，表示願同印方加強抗疫合作，向印方提供支援和幫助。

據中國外交部發布，習近平在慰問電中表示，他十分關切近期印度疫情的態勢，謹代表中國政府和中國人民，並以他個人的名義，向印度政府和人民表示誠摯的慰問。

習近平稱，人類是休戚與共的命運共同體，世界各國唯有團結合作，才能最終戰勝疫情。中方願同印方加強抗疫合作，向印方提供支援和幫助。「我相信，在印度政府領導下，印度人民一定能夠戰勝疫情。」

印度疫情嚴重惡化，儘管兩國不睦，但中國近期主動向印度示好，數度表達願協助抗疫。

中國外交部發言人汪文斌下午在例行記者會表示，中國社會各界已經紛紛行動起來。中國紅十字會、地方政府、許多民間友好組織和中國企業正在想方設法籌措印方急需的抗疫物資，盡全力早日送到印度人民手中。

他說，據不完全統計，自4月以來，中方已累計向印度出口呼吸機和製氧機2萬6000餘台、監護儀1萬5000 餘台、醫藥材及藥品近3800噸。

汪文斌並稱，中國相關抗疫物資和醫療設備企業正開足馬力、加班加點、抓緊生產。未來幾天，將有更多抗疫物資源源不斷發往印度，支持印度抗疫努力。「很多這方面的捐助和採購都是通過非官方渠道進行的」。

他表示，中國飛往印度的貨運航線運轉正常。近兩週以來，已有多個中國航空公司的貨運航班從中國飛往印度。中方有關主管部門已經並且正在為印度自中國多個城市運回液氧儲罐、製氧機等物資提供通關和運輸便利。中方將繼續保持對印度物資出口通道暢通。