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日外交藍皮書提台灣 中國防部批：手別伸得太長

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國國防部新聞發言人吳謙。圖／中新社
中國國防部新聞發言人吳謙。圖／中新社

針對日本政府近日發表「外交藍皮書」，其中將台灣定位為「極為重要的夥伴」，中國國防部發言人吳謙今表示，台灣問題純屬中國內政，中方絕不容許任何國家以任何方式插手台灣問題。中國必須統一，也必然統一。日方的手不要伸得太長，更不要抱有什麼不切實際的幻想，那將是非常危險的。

據中國國防部消息，吳謙批評，日方的「外交藍皮書」渲染「中國軍事威脅」，惡意攻擊抹黑中方，粗暴干涉中國內政，是極其錯誤和不負責任的，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

吳謙指出，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，軍費開支和軍力發展始終保持公開透明。中方堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，合理確定國防支出規模，近30年每年國防開支占GDP比例不到2%，不僅低於世界主要國家，也低於2.6%的世界平均水準。

吳謙強調，中國國防力量的發展，既是維護自身主權、安全和發展利益的需要，也是維護國際和地區和平穩定的需要。中國軍隊踐行人類命運共同體理念，為國際社會提供維和、護航、人道主義救援、抗疫合作等公共安全產品，為維護世界和平穩定不斷注入正能量。

對於日方「外交藍皮書」提及中國軍力在東海、南海的活動，吳謙表示，中方在涉海問題上的立場是一貫的、明確的。釣魚島及其附屬島嶼是中國領土不可分割的一部分。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

吳謙說，中國政府和軍隊捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石，同時致力於通過對話協商解決有關爭議。任何國家只要無意侵犯中國的利益，都不會感到被威脅。

他接著批評，近代以來，日本軍國主義發動對外侵略戰爭，給包括中國在內的地區國家帶來深重災難。日方個別政客無視自身斑斑劣跡，卻大肆污蔑抹黑中國，究竟意欲何為，值得高度警惕。

吳謙表示，「我們敦促日方汲取歷史教訓，停止對中方的造謠抹黑，客觀理性看待中國和中國軍隊，為推動中日關係健康穩定發展做出建設性努力。」

中國 台灣 國防部

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